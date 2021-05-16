直擊防疫破口？萬華區仍有街友群聚打牌未戴口罩

要聞政治中心／綜合報導
2021-05-16 11:54:24｜2021-05-16 11:56:30
新冠肺炎疫情在台北市逐漸擴散，其中最大的感染破口就在萬華區阿公店的群聚感染。昨（15）日雙北地區爆出單日超過一百例確診案例後，也提升防疫等級至第三級，並且針對萬華區域加開快篩站以及重點區域清潔消毒。不過有民眾直擊龍山寺周圍，雖然有許多警察與社會局相關人員，針對沒戴口罩及群聚的街友們進行宣導與勸阻，不過仍有部分未巡邏到的區域，充斥未戴口罩的街友們群聚打牌，憂心將會成為防疫破口。
據民眾提供的照片指出，一向是街友聚集場所的龍山寺前廣場，一早就有許多警察及社會局人員穿梭，勸導現場民眾以及街友們要戴上口罩，並且避免群聚。社會局方面也維持凌晨四點及晚上九點為街友們測量體溫，若有出現發燒或是上呼吸道感染症狀，將會協助送醫；若有身體不適的街友，也將安排轉置收容中心。
不過有民眾直擊，在員警與社會局人員未巡察到的角落，仍有街友未配戴口罩，甚至還有街友群聚在騎樓下打牌，路過的民眾除了紛紛走避外，也憂心成為萬華區的防疫破口。對此北市府方面表示，目前已經針對萬華區周圍民眾進行宣導，至於街友的部分也有加派相關人員進行巡邏，若有發現未戴口罩或群聚的行為，將會予以勸阻。若經勸仍未配合，沒戴口罩最重罰1.5萬元，違規聚會最重罰30萬元。