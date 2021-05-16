直擊防疫破口？萬華區仍有街友群聚打牌未戴口罩

新冠肺炎疫情在台北市逐漸擴散，其中最大的感染破口就在萬華區阿公店的群聚感染。昨（15）日雙北地區爆出單日超過一百例確診案例後，也提升防疫等級至第三級，並且針對萬華區域加開快篩站以及重點區域清潔消毒。不過有民眾直擊龍山寺周圍，雖然有許多警察與社會局相關人員，針對沒戴口罩及群聚的街友們進行宣導與勸阻，不過仍有部分未巡邏到的區域，充斥未戴口罩的街友們群聚打牌，憂心將會成為防疫破口。





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▲萬華區龍山寺前廣場一早就有許多警察針對滯留的街友們進行宣導與規勸。（圖／民眾提供）

× ▲萬華區龍山寺前廣場一早就有許多警察針對滯留的街友們進行宣導與規勸。（圖／民眾提供）

據民眾提供的照片指出，一向是街友聚集場所的龍山寺前廣場，一早就有許多警察及社會局人員穿梭，勸導現場民眾以及街友們要戴上口罩，並且避免群聚。社會局方面也維持凌晨四點及晚上九點為街友們測量體溫，若有出現發燒或是上呼吸道感染症狀，將會協助送醫；若有身體不適的街友，也將安排轉置收容中心。





▲萬華龍山寺周圍仍有民眾未配戴口罩，可能成為防疫破口。（圖／民眾提供）