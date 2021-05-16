疫情三級警戒　鄭文燦：家住北北基市府員工居家辦公

新冠肺炎持續升溫，昨日爆出180例本土確診案例，台北市與新北市進入三級防疫警戒，出入室內外必須戴口罩，並減少不必要外出。桃園市長鄭文燦表示，家住雙北市與基隆的市府員工可採取居家辦公模式上班。
記者呂炯昌／台北報導
2021-05-16 12:16:00｜2021-05-16 12:17:05
鄭文燦今日上午主持防疫會議後表示，目前桃園市政府員工住在基隆跟雙北的有900多位，除了各單位要進行所謂的分組辦公跟居家辦公，由各單位主管可以指派在雙北、基隆的同仁可以居家辦公。星期一(17日)開始，櫃台人員要採取分組辦公的方式，調配人力，確保服務不中斷。
鄭文燦指出，跨縣市會議可以改為線上或網路或視訊，在5月28日以前，跨縣市會議要盡量取消或展延，減少人員流動。市府彈性上下班也決定早上7點半到9點半，下午4點半到6點半，讓同仁可以調配上班時間，不至於上下班時後搭乘交通運輸工具太擁擠。
鄭文燦強調，桃園雖然沒有被列為防疫第三集的管制區域，但採取第三級的作法來提高桃園的安全。華航跟諾富特的清零計畫也即將陸續完成，市府進行的防疫對策希望能夠北北基桃是同一生活圈，四大夜市休市到5月28日，也是為了減少人潮跟人流，目的也是降低感染風險。
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