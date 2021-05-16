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看好了世界！他「21字霸氣抗疫宣言」　阿滴轉發激士氣

阿滴
▲YouTuber阿滴轉發網友的霸氣抗疫宣言。（圖／翻攝阿滴 IG ）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-05-16 13:03:24

台灣疫情擴大，雙北昨（15）日升為第三級防疫，民眾人心惶惶。而有一名台灣網友在推特上霸氣喊話，貼文被阿滴、藤井樹等名人轉發，激勵台灣抗疫士氣。

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台灣近日疫情連環爆，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，更宣布雙北升為第三級防疫，沒想到卻被外媒質疑防疫破功，一名台灣的網友因此在推特發文提到：「看好了世界，台灣人只示範一次，在兩周內解除三級。」霸氣宣言讓網友瘋狂轉發。

▲台灣網友在推特發表霸氣抗疫宣言，引起廣大迴響。（圖／翻攝推特）
▲台灣網友在推特發表霸氣抗疫宣言，引起廣大迴響。（圖／翻攝推特）
就連藝人、網紅、公眾人物等，也都轉發這句正能量爆發的抗疫宣言，YouTuber阿滴在臉書上轉發並表示：「你各位看好了，台灣人加油」；作家藤井樹（吳子雲）更直言：「這句真的有夠帥！各位，要一起帥嗎？」歌手大支也截圖並寫下：「台灣加油、大家加油，我們可以的！」

▲阿滴轉發台灣網友在推特發表霸氣抗疫宣言。（圖／翻攝阿滴臉書）
▲阿滴轉發台灣網友在推特發表霸氣抗疫宣言。（圖／翻攝阿滴臉書）
▲作家藤井樹轉發台灣網友在推特發表霸氣抗疫宣言。（圖／翻攝藤井樹臉書）
▲作家藤井樹轉發台灣網友在推特發表霸氣抗疫宣言。（圖／翻攝藤井樹臉書）
▲新冠肺炎在台肆虐，短短時間激增許多本土個案。（圖／NOWnews製作）
▲新冠肺炎在台肆虐，短短時間激增許多本土個案。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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