看好了世界！他「21字霸氣抗疫宣言」 阿滴轉發激士氣
台灣疫情擴大，雙北昨（15）日升為第三級防疫，民眾人心惶惶。而有一名台灣網友在推特上霸氣喊話，貼文被阿滴、藤井樹等名人轉發，激勵台灣抗疫士氣。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-05-16 13:03:24
台灣近日疫情連環爆，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，更宣布雙北升為第三級防疫，沒想到卻被外媒質疑防疫破功，一名台灣的網友因此在推特發文提到：「看好了世界，台灣人只示範一次，在兩周內解除三級。」霸氣宣言讓網友瘋狂轉發。
就連藝人、網紅、公眾人物等，也都轉發這句正能量爆發的抗疫宣言，YouTuber阿滴在臉書上轉發並表示：「你各位看好了，台灣人加油」；作家藤井樹（吳子雲）更直言：「這句真的有夠帥！各位，要一起帥嗎？」歌手大支也截圖並寫下：「台灣加油、大家加油，我們可以的！」
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