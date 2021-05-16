「台灣人拼了！」雙北升三級警戒　街景冷清到在地人狂讚

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也有不少網友在PTT、Dcard分享路上現況「東區車潮減少超多」、「東區有感+1最塞的忠孝東路，下班時段都沒啥車」、「西門町整個都沒人勒，台灣人動起來」、「台灣人真的跟他拼了，直接關在家，下班回西門町完全沒人」、「北上高鐵上面也一個人都沒有」、「住信義區這麼久，從沒看過這麼少人，真的嚇到＝＝」、「西門住戶+1，昨天去買晚餐完全沒人，感覺好怪....」、「西門住戶+1，從沒看過週末這麽空，有點嚇到」。
而這些貼文曝光之後，也引發不少網友大讚「叫你待在家就是在家！沒有錯！」、「柯文哲叫大家待在家，看起來大家真的有聽」、「扣除昨天去超市大賣場的人，路上真的沒什麼人」、「我住在忠孝東路上，昨天真的沒什麼車流量，備感欣慰」、「台灣加油！都撐過去一年多了，這一波一定可以撐過去」、「自主封城，台灣人真的很有防疫意識，應該說也怕染疫啦哈哈」。
事實上，昨日宣布雙北進入三級警戒之後，台北捷運位於萬華區的西門站、龍山寺站幾乎沒人，平時人潮多的忠孝新生站亦同，根據統計，昨天上午11時至下午3時，運量僅17萬人次，相較8日同期運量43萬人次，直接下跌7成，而北捷未來將持續觀察人潮情形，滾動調整行車班距，同時加密場站清潔消毒頻率，由原4小時縮短為2小時，列車營運時間清消頻率則將由原8小時加密為4小時。（編輯：張嘉哲）
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