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「台灣人拼了！」雙北升三級警戒　街景冷清到在地人狂讚

▲平時週末擠滿人的西門町，完全不見半點人影。（圖/PTT）
▲雙北升第三級防疫警戒之後，平時週末擠滿人的西門町，完全不見半點人影。（圖/PTT）

編輯中心/綜合報導

2021-05-16 13:26:02

台灣本土疫情升溫，15日中央疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，一日新增本土案例181例，雙北也因此進入三級防疫警戒，而台北市長柯文哲也召開記者會表示，要民眾「乖乖待在家」，結果過了昨天一天後，不少雙北居民分享下午到晚上的街道景況，冷清到令在地人直呼「從沒看過這樣的狀況」！

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有網友在路上觀察學院貼出照片表示「剛下班，是我眼花嗎？來台北接近10年第一次看到板南線空盪盪，轉過頭只有我下車，難免有些害怕」只見貼出的照片中，捷運月台上完全空無一人，顯見大家台灣人抗疫決心，幾乎乖乖待在家，力阻病毒再繼續擴散。

▲網友分享下班尖峰時段，捷運月台竟然空無一人。（圖/路上觀察學院）
▲網友分享下班尖峰時段，捷運月台竟然空無一人。（圖/路上觀察學院）
也有不少網友在PTT、Dcard分享路上現況「東區車潮減少超多」、「東區有感+1最塞的忠孝東路，下班時段都沒啥車」、「西門町整個都沒人勒，台灣人動起來」、「台灣人真的跟他拼了，直接關在家，下班回西門町完全沒人」、「北上高鐵上面也一個人都沒有」、「住信義區這麼久，從沒看過這麼少人，真的嚇到＝＝」、「西門住戶+1，昨天去買晚餐完全沒人，感覺好怪....」、「西門住戶+1，從沒看過週末這麽空，有點嚇到」。

▲平常假日湧入人潮的西門町商圈，週末完全沒人。（圖/PTT）
▲平常假日湧入人潮的西門町商圈，週末幾乎沒什麼人。（圖/PTT）
而這些貼文曝光之後，也引發不少網友大讚「叫你待在家就是在家！沒有錯！」、「柯文哲叫大家待在家，看起來大家真的有聽」、「扣除昨天去超市大賣場的人，路上真的沒什麼人」、「我住在忠孝東路上，昨天真的沒什麼車流量，備感欣慰」、「台灣加油！都撐過去一年多了，這一波一定可以撐過去」、「自主封城，台灣人真的很有防疫意識，應該說也怕染疫啦哈哈」。

事實上，昨日宣布雙北進入三級警戒之後，台北捷運位於萬華區的西門站、龍山寺站幾乎沒人，平時人潮多的忠孝新生站亦同，根據統計，昨天上午11時至下午3時，運量僅17萬人次，相較8日同期運量43萬人次，直接下跌7成，而北捷未來將持續觀察人潮情形，滾動調整行車班距，同時加密場站清潔消毒頻率，由原4小時縮短為2小時，列車營運時間清消頻率則將由原8小時加密為4小時。（編輯：張嘉哲）

▲網友分享北上高鐵車廂空無一人。（圖/Dcard）
▲網友分享北上高鐵車廂空無一人。（圖/Dcard）
▲東區忠孝東路上原本車流眾多，三級警戒宣布後也大量減少車流、人潮。（圖/PTT）
▲東區忠孝東路上原本車流眾多，三級警戒宣布後也大量減少車流、人潮。（圖/PTT）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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