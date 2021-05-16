高雄市場、夜市「禁止內用」　陳其邁：全面改外帶

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高雄市長陳其邁表示，造成市民不便那感到非常抱歉，但是也請務必在五月起，曾在雙北地區活動的民眾，能夠確實遵守健康規範，5項的健康行為規範包括：
一、應避免出入公共場所等場域。
二、避免與他人從事聚餐、 聚會、公眾集會等近距離或群聚型活動。
三、延後非急迫需求之醫療或檢查，如需外出應全程配戴醫用口罩；勤洗手，落實呼吸道衛生及咳嗽禮節；每日早／晚各量體溫一次。
四、有發燒或咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀確實佩戴醫用口罩，主動與當地衛生局聯繫或撥1922，依指示儘速就醫，且禁止搭乘大眾運輸工具。
五、若有健康問題就醫，應主動告知醫療人員關於雙北地區活動史。
至於市場、夜市防疫的部分，陳其邁說，除了維持原來的保持社交距離、全程戴口罩，包括人流總量的管制，以及這個禁止邊走邊吃，即時性的飲食要加蓋遮蔽等舊有規定延續之外，經市府稽查過後，認為在隔板上部分落實是有相當難度，所以從今日開始，所有的夜市、市場內的飲食的部分，「全面改外帶，禁止內用」。
而針對應關閉的娛樂休閒等場所，陳其邁指出，已經請警察局、經發局陸續進行稽查作業，目前已經稽查2,029場域，假如應該要停業未停業，被查獲的話現場就會依傳染病防治法第37條第1至5款的規定來進行裁罰，陳其邁強調，若再查獲有私自營業的店家，也要求工務局在24小時之內予以「斷水、斷電」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。