確診者等無病床？游淑慧：北市收治醫療能量真的緊繃

繼昨（15）日新增181例本土確診個案後，今日中央流行疫情指揮中心再度宣布國內新增206例本土案例，其中，有186例在雙北，疫情持續延燒，防疫難度提高，各界都不敢掉以輕心。而疫情來得又凶又急，日前外界也曾憂心，確診人數若持續增加，會否有病床不足的問題？對此，國民黨台北市議員游淑慧就在臉書透露，昨晚有民眾來函告知「確診的家屬至今仍等無救護車送醫收治」，她並坦言「目前北市收治醫療能量真的緊繃，都在努力調度。」





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游淑慧發文表示，昨晚有民眾來函告知「家屬被通知確診，但至今仍在等救護車送醫收治一事」，她於凌晨1點已將狀況轉知消防局，今早6點多也和消防局及衞生局聯繫，她坦言「目前北市收治醫療能量真的緊繃，都在努力調度，如果還沒有症狀請稍作等待，在家時病患與家屬請都戴著口罩，病患盡量在房間內等候，減少和家人接觸。」她也提醒，「確診病患的同住家屬，應在家隔離等待檢疫，不要自行外出。」





▲今（16）日中央流行疫情指揮中心宣布國內新增206例本土案例，其中，有186例在雙北，疫情持續延燒，防疫難度也提高，各界都不敢掉以輕心。（圖／NOWnews今日新聞製作）

此外，游淑慧更透露，受到防疫影響，民眾希望原訂於5月22日舉行的教師甄選可以延辦，對此，她也已經直接將建議轉副市長蔡炳坤，請市府趕快評估和宣布，蔡炳坤也馬上回應，下周會盡快決定宣布。文末，她呼籲大家一起對抗病毒，並直呼「台北做得到！」





▲游淑慧臉書全文。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

而因應國內COVID-19疫情進入社區流行階段，為了確保國內醫療院所對疫情的因應及保全醫療量能，指揮中心也宣布，即日起全國醫療機構應實施4大醫療應變作為，其一，「門診營運降載」；其二，「加強社區監測通報採檢」；其三，「加強員工健康監測」；其四，「國際醫療暫停（特殊或緊急採專案許可除外）」。（編輯：許苡晴）



