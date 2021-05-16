網球／精彩！喬納會師羅馬站決賽 兩人生涯第57次交鋒
2021年ATP1000羅馬大師賽男單決賽對戰組合出爐，Rafael Nadal和Novak Djokovic將再次碰頭，經典「喬納大戰」第57次在職業網壇上演，這次鹿死誰手讓人期待。
記者黃建霖/綜合報導
2021-05-16 13:51:50
賽會9冠王Nadal在自己的第500場紅土比賽中，以6:4、6:4直落2盤擊敗美國大砲Reilly Opelka，保持了自己連續12次在羅馬賽四強賽全勝的紀錄，拿下自己在紅土的458勝。
相比Nadal提前在決賽等候對手，Djokovic和Lorenzo Sonego兩人就辛苦許多了，雙方稍早才剛打完八強戰，接著又要打四強賽，對於體能消耗相當大。
身為本屆賽會的黑馬，本土好手Sonego本站一路淘汰了Gael Monfils、Dominic Thiem和 Andrey Rublev，此役面對球王喬帥，絲毫未見懼色，雖然以4:6丟了首盤，但很快以7:5扳回一城。只可惜決勝盤在第4局被破發後未能頂住，最終以2:6讓出，無緣晉級。
在經歷了2小時又44分鐘後，Djokovic拿到了決賽門票，他將要和Nadal再次交手，這將是兩人職業生涯的第57次交鋒，前者以29勝27負佔上風；但不過去年法網決賽，是由Nadal拿到生涯第20座大滿貫。