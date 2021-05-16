  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

網球／精彩！喬納會師羅馬站決賽　兩人生涯第57次交鋒

▲塞爾維亞「喬帥」Novak Djokovic(左)、「西班牙蠻牛」Rafael Nadal（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾維亞「喬帥」Novak Djokovic(左)、「西班牙蠻牛」Rafael Nadal（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-05-16 13:51:50

2021年ATP1000羅馬大師賽男單決賽對戰組合出爐，Rafael Nadal和Novak Djokovic將再次碰頭，經典「喬納大戰」第57次在職業網壇上演，這次鹿死誰手讓人期待。

我是廣告 請繼續往下閱讀
賽會9冠王Nadal在自己的第500場紅土比賽中，以6:4、6:4直落2盤擊敗美國大砲Reilly Opelka，保持了自己連續12次在羅馬賽四強賽全勝的紀錄，拿下自己在紅土的458勝。

相比Nadal提前在決賽等候對手，Djokovic和Lorenzo Sonego兩人就辛苦許多了，雙方稍早才剛打完八強戰，接著又要打四強賽，對於體能消耗相當大。

身為本屆賽會的黑馬，本土好手Sonego本站一路淘汰了Gael Monfils、Dominic Thiem和 Andrey Rublev，此役面對球王喬帥，絲毫未見懼色，雖然以4:6丟了首盤，但很快以7:5扳回一城。只可惜決勝盤在第4局被破發後未能頂住，最終以2:6讓出，無緣晉級。

在經歷了2小時又44分鐘後，Djokovic拿到了決賽門票，他將要和Nadal再次交手，這將是兩人職業生涯的第57次交鋒，前者以29勝27負佔上風；但不過去年法網決賽，是由Nadal拿到生涯第20座大滿貫。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

憂心移工成萬華破口！柯文哲下「特赦令」呼籲無證移工篩檢，您覺得這個做法恰當嗎？

恰當
不恰當
98.1%1.9%
2021-05-14-2021-05-17
連三天新增多起本土個案，您認為本土疫情是否已瀕臨失控警戒？

連三天新增多起本土個案，您認為本土疫情是否已瀕臨失控警戒？

繼續作答
國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

繼續作答
即時
推薦閱讀