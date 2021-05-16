還敢不戴口罩！潔哥爆氣「1政策解決」 上萬網友力挺
2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土案例暴增206例，疫情升溫進入社區感染階段，雙北升格三級警戒，「鄉民女神」潔哥在路上還是看到有人不戴口罩，爆氣建議政府推行「新政策」，讓全民口罩戴好戴滿，超直率發言吸引上萬網友按讚。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-05-16 14:11:19｜2021-05-16 14:18:02
潔哥昨（15）日戴好口罩，出現在百貨採購生活用品，她發文說：「接下來我希望政府可以推行一個政策，只要是走在路上看到有人沒戴口罩，任何路人都可以拿拖鞋往他們頭上貓（打）下去，然後說：『防疫啦！』我想這一些白目被多貓幾次，口罩就會戴好戴滿了。」
潔哥說有些人罰錢罰不怕，直接打下去可能成效比較佳，「現在不戴口罩就是欠打啦」，一番話說出上萬網友心聲，紛紛留言「我明天決定出門都穿高跟鞋」、「支持鞭刑」、「建議用愛的小手，可防疫又可以保持社交距離」。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。