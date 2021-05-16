影／雙北三級警戒！量販店爆發搶購潮　鄭文燦籲適量採購

因應疫情升溫，行政院昨日上午召開防疫記者會，宣布雙北進入第三級防疫警戒

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鄭文燦隨後前往家樂福經國店，視察防疫作為及物資整備狀況。鄭文燦表示，家樂福為24小時營業的量販店，隨著疫情升溫，雖陸續出現民眾採買人潮，但尚無明顯搶購情形，且各項防疫物資、生鮮肉品供應充足。另外，民生物資部分，包含米、水、消毒用品、紙巾、衛生紙等均有限購方案，讓每個人都能購買，同時也請賣場分時段上架補貨，讓採買的民眾都有充足的物資採買。

鄭文燦強調，市府經發局、法務局也會不定期至各賣場視察物資整備狀況，請市民朋友無須擔心及過度搶購，維持基本家庭儲備量即可。