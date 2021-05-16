街友成「新冠弱勢」！歐洲各國供緊急住宿、物資控制疫情

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在新冠肺炎疫情期間，本就是社會弱勢、擁有較少醫療資源的街友面臨更大的挑戰，在庇護所沒有足夠的空間讓人們隔離，提供援助的社會工作者也可能因為社交距離、封城等防疫限制無法觸及所有需要幫助的街友。然而從第一波疫情的結果可見，大流行證明不僅可以實踐所有人的社會權利，在經濟上也是可行的。
德國柏林在第一波疫情期間興建450個24小時開放的新庇護所，這是柏林過去前所未見的措施。當地的議會還要求所有地區無條件容納街友，不論這些人的國籍；然而疫情也導致無法提供社交距離的小型庇護被迫關閉。
英國則是在爆發疫情後，決定補助飯店為所有無家可歸者、露宿者提供緊急住宿，包括過去時常被排除在公共福利政策之外的外籍移民。相關政策成功讓在外的露宿者降低90%；不過，政策實施上也遇到一些困難，飯店緊急住宿的資源一度出現「僧多粥少」的問題，網路申請也讓資源較少的街友難以申請。
英國政府起初並未打算長期提供緊急住宿，然而第二波、第三波疫情來襲，無家可歸者組織不斷呼籲中央政府延長對住宿的補助，並加強相關防疫指導。英國政府後宣布延長相關政策至2021年3月。FEANTSA指出，如果沒有這項措施，在第一波疫情的尾聲恐怕有很多人必須回到街上餐風露宿。
丹麥則是在第一波疫情初期，在篩檢政策上遇到困難，庇護所、緊急住宿飯店和其他機構的工作人員根本不知道怎麼處理這些出現症狀的個案。但丹麥國會早前通過550萬丹麥克朗（DKK）（約74萬歐元）的補助款，幫助9個街友相關團體，此外還與民間合作，向街友發放餐盒、能購買雜貨的禮物卡。丹麥政府還成立一個行動小組，為每位街友提供病毒檢測，被驗出陽性反應的街友，不論是否有丹麥國籍，都會被送至醫療機構進行治療、監控。
波蘭則是有行動快速的非政府組織（NGO），即時提供街友食物、清潔用品以及其他資源；西班牙在封城緊急狀況期間，在大城市馬德里、巴賽隆納，向街友提供緊急資源、暫時住所。
FEANTSA報告結論指出，在疫情期間要確保所有人的健康安全，需要確保弱勢族群能夠取得安全的居所，以及良好的衛生條件，包括乾淨的水源、食物和口罩等防疫物資。還需要提供貧困的人們或是無家可歸者：能夠自主隔離的地方、免費病毒篩檢，以及染疫後的醫療，更進一步可能是疫苗接種（歐洲國家大多較早推動施打疫苗）。
此外，FEANTSA強調，還要確保對社福機構、非營利組織的資助，有報告顯示，資金來源不穩定也會使得這些社工成為疫情中最脆弱的族群之一。有關此次疫情大流行如何影響機構運作、提供支援、訓練社工們以及確保其工作的相關研究應該在日後釋出。
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