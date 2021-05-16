暫緩醫美、健檢等門診！指揮中心四大策略保全醫療量能

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第二是加強社區監測通報採檢，張上淳表示，病人於入院前一律篩檢，採檢後至入院前待在家中，避免外出；緊急需住院者，於入住病房前一律採檢；另外，如果病人檢驗結果為陰性，僅能作為當下疾病狀態判定，但無法排除病人為已遭感染但尚在潛伏期的症狀前期（pre-symptomatic）的可能，因此應持續監測健康狀況；此外，病人住院期間若出現發燒、呼吸道症狀、味覺嗅覺喪失、不明腹瀉等COVID-19相關症狀或醫師懷疑時進行採檢。
第三為加強員工健康監測，張上淳說明，首先應落實工作人員每日體溫量測及健康狀況監測（包括體溫及相關症狀），並確實登錄，有疑似症狀應立即通報採檢；同時， 定期（5-7天）針對高風險單位醫療照護相關工作人員（如：急診、加護病房及專責病房等）進行鼻咽或深喉唾液採檢。
最後，張上淳指出，國際醫療將暫停，僅特殊或緊急採專案許可除外； 國內醫療機構相關應變策略，將視疫情狀況滾動修正相關規定。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。