暫緩醫美、健檢等門診！指揮中心四大策略保全醫療量能

中央流行疫情指揮中心今（16）日宣布，因應國內COVID-19疫情進入社區流行階段，為確保國內醫療院所對疫情的因應及保全醫療量能，

即日起全國醫療機構實施門診營運降載、加強社區監測通報採檢、 加強員工健康監測及國際醫療暫停等四項醫療應變作為。

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首先為門診營運降載，

指出，依病人治療的急迫性需求等，評估病人且綜合考量延遲提供病人診療的風險及疾病傳播的風險後，決定提供或延遲診療； 可延遲診療的醫療，例如如：健檢、美容、預定手術或檢查、物理及職能復健等暫緩。

第二是加強社區監測通報採檢，

表示，病人於入院前一律篩檢，採檢後至入院前待在家中，避免外出；緊急需住院者，於入住病房前一律採檢；另外，如果病人檢驗結果為陰性，僅能作為當下疾病狀態判定，但無法排除病人為已遭感染但尚在潛伏期的症狀前期（pre-symptomatic）的可能，因此應持續監測健康狀況；此外，病人住院期間若出現發燒、呼吸道症狀、味覺嗅覺喪失、不明腹瀉等COVID-19相關症狀或醫師懷疑時進行採檢。

第三為加強員工健康監測，

說明，首先應落實工作人員每日體溫量測及健康狀況監測（包括體溫及相關症狀），並確實登錄，有疑似症狀應立即通報採檢；同時， 定期（5-7天）針對高風險單位醫療照護相關工作人員（如：急診、加護病房及專責病房等）進行鼻咽或深喉唾液採檢。

最後，

指出，國際醫療將暫停，僅特殊或緊急採專案許可除外； 國內醫療機構相關應變策略，將視疫情狀況滾動修正相關規定。