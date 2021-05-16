啟動異地辦公或在家上班　指揮中心要求企業落實營運指引

我是廣告 請繼續往下閱讀
有關落實個人及工作場所衛生管理部分，指揮中心提醒，應執行員工健康監測計畫及異常追蹤處理機制； 落實生病在家休息；彈性調整人力，啟動異地辦公或在家上班機制；進行空間調整，讓人員保持適當間距，將員工間及與客戶或其他合作夥伴間進行空間區隔，若無法維持社交距離，須配戴口罩；員工餐廳須保持桌與桌距離 1.5 公尺以上或設有隔屏，餐桌設有隔板，若無法落實，以外帶為之；取消或延後與工作相關的集會或活動或改其他替代方案（如視訊），請員工勿參加集會活動；部份幼兒托育和學校可能會暫停上課，提供彈性請假照顧兒童。
指揮中心表示，由於企業種類及營運模式差異性大，請依計畫成立應變小組，依照中央指揮中心的建議，針對疫情進行滾動式管理；同時，請各部會轉知轄下單位及相關產業公會，透過各管道落實持續營運計畫，讓企業受疫情影響的衝擊降至最低，待疫情結束後也能儘速恢復核心或優先項目的營運能力。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。