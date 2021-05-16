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新北教育局：學生請假不列入出缺席成績
學校及幼兒園部分
- 基本課程：學校基本課程及照顧，於落實防疫措施之前提下正常進行，範圍包含各級學校正式課程、學習扶助、國小及幼兒園課後照顧（含夜光天使）、國小週三下午實驗課程等。
- 課後：鼓勵將孩子帶回照顧，課後社團等活動一律暫停。
- 補習班如無法落實防疫需暫停營業
- 防疫措施包含：
- 全程配戴口罩。
- 入班量體溫、實聯制。
- 座位一律採取梅花座。
- 教室內人數不超過 100 人。
- 分段分流（分班分時段）上課，或改以線上學習方式彈性調整課程。
- 上課前後需完成消毒，並提高頻率。
- 課照中心如有用餐行為，避免共食交談。
- 暫停合班課程，暫停相關烹飪課程，並於課程中禁止飲食。
- 使用交通車者，上車前量測體溫，務必於使用前後均須完成消毒。
- 如有補習班（中心）自主停課，請規劃相關補課事宜，或依退費標準予以退費。
- 請業者協助，尊重家長、學生到補習班意願，從寬處理相關費用問題。
- 因疫情需請假之學生從寬認定
文、圖／盧映慈
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 即時疫情／疫情嚴重想幫小孩請假怎麼辦？新北教育局：學生請假不列入出缺席成績
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