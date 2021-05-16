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即時疫情／疫情嚴重想幫小孩請假怎麼辦？新北教育局：學生請假不列入出缺席成績

即時疫情／疫情嚴重想幫小孩請假怎麼辦？新北教育局：學生請假不列入出缺席成績
即時疫情／疫情嚴重想幫小孩請假怎麼辦？新北教育局：學生請假不列入出缺席成績

Heho健康

2021-05-16 15:01:30



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台灣本土疫情在 5 月 15 日更是來到了史無前例的 180 個個案，台北市、新北市也進入三級警戒，也有幾名學生確診。不少爸媽嚇到直接幫小孩請假，就怕在學校受到感染。因應此一情況，在新北市教育局也宣布，學生請假不列入出缺席成績，爸媽們可以自行選擇是否要請防疫假。

新北教育局：學生請假不列入出缺席成績

學校及幼兒園部分

  • 基本課程：學校基本課程及照顧，於落實防疫措施之前提下正常進行，範圍包含各級學校正式課程、學習扶助、國小及幼兒園課後照顧（含夜光天使）、國小週三下午實驗課程等。
  • 課後：鼓勵將孩子帶回照顧，課後社團等活動一律暫停。
補習班、課後照顧中心部分

  • 補習班如無法落實防疫需暫停營業
  • 防疫措施包含：
    • 全程配戴口罩。
    • 入班量體溫、實聯制。
    • 座位一律採取梅花座。
    • 教室內人數不超過 100 人。
    • 分段分流（分班分時段）上課，或改以線上學習方式彈性調整課程。
    • 上課前後需完成消毒，並提高頻率。
    • 課照中心如有用餐行為，避免共食交談。
    • 暫停合班課程，暫停相關烹飪課程，並於課程中禁止飲食。
    • 使用交通車者，上車前量測體溫，務必於使用前後均須完成消毒。
  • 如有補習班（中心）自主停課，請規劃相關補課事宜，或依退費標準予以退費。
  • 請業者協助，尊重家長、學生到補習班意願，從寬處理相關費用問題。
鼓勵在家防疫

  • 因疫情需請假之學生從寬認定
教育局表示，考量多數家長也必須上班，學校不可全面停課，但若家長有疫情考量想幫孩子請假，將從寬認定，不列入紀錄。

文、圖／盧映慈



本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 即時疫情／疫情嚴重想幫小孩請假怎麼辦？新北教育局：學生請假不列入出缺席成績

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