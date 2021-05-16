足跡掌握更精準！指揮中心籲登記3大電子票記名制

國內疫情持續嚴峻，指揮中心今（16）日於記者會上宣導，日前有質疑在交通上難以實施實聯制，但其實國內的三大電子票證包含悠遊卡、一卡通和icash都有推出卡片記名制服務，只要分別在該票證官網上登記或掃QR code填寫，讓活動足跡更精準。
記者黃仁杰／台北報導
2021-05-16 14:58:17
指揮中心副指揮官陳宗彥說，未來將推出官方的實聯制，讓民眾和業者更加方便，不過目前雙北公車主要還是以電子票證為主，包含悠遊卡、一卡通和Icash，都有記名制的服務，不過目前僅有3成人記名，因此鼓勵大家多多利用。
陳宗彥指出，這樣在交通上也能只是實名制，上網登錄卡片達成記名卡，讓公共運輸路徑也能被掌握，剩下的大眾運輸方式交通部也會持續進行研議，在系統下如何進行，之後還會做其他公告。只要掃圖內的QR code，將卡片上的卡號搭配登記，就會鎖定卡號和聯絡資訊，知會也會把相關QR code資訊貼在車站、顯眼處，手機、電腦都可以使用。
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