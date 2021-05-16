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雙北專責空床剩209床！指揮中心坦言吃緊　急增收治醫院

▲衛生福利部次長石崇良今（16）日說明國內專責病房狀況。（圖／指揮中心提供）
▲衛生福利部次長石崇良今（16）日說明國內專責病房狀況。（圖／指揮中心提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-05-16 15:06:58｜2021-05-16 15:07:26

近期本土疫情大爆發，中央流行疫情指揮中心今（16）表示，今日急新增206例本土確診個案。衛生福利部次長石崇良表示，根據統計，目前北區專責病房比較吃緊，僅剩209床，因此目前已協調新增另一家專責收治醫院來因應疫情。

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為因應疫情，指揮中心指揮官陳時中今召開記者會。會中，衛生福利部次長石崇良首先呼籲，全國醫療量能跟資源有限，為因應這波疫情，還是呼籲優先讓有症狀者就醫，沒症狀者則請循序就醫，避免一夏太多人群聚在醫院。

在負壓病床方面，石崇良指出，根據統計，全國負壓病床有658床，截至今日為止，仍有297空床；不過，台北區的空床比較吃緊，僅剩51床。

而在專責病房方面，石崇良表示，全國核定共有172家醫院提供2400床，目前已經完成開設是1625床，以全國來看仍有空間；不過，同樣雙北的狀況比較吃緊，台北與新北專責病房空床數約僅剩209床，對於目前的每日確診情況來說確實比較吃緊。

石崇良稱，為因應這種情況，過去雙北曾指定過的專責醫院，應該要啟動專責收治確診個案，同時也會協調新增專責醫院，目前已確定增加另一家，也就是在台北市有2家做為專責收治醫院。

而在疫調人員方面，指揮中心指揮官陳時中也坦言，確實人力也相當吃緊，一方面指揮中心會進行內部人力調控，一方面也會增加人力，但新增的人力目前僅能先做行政工作，因為仍是需要先進行訓練。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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