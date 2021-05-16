雙北專責空床剩209床！指揮中心坦言吃緊　急增收治醫院

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在負壓病床方面，石崇良指出，根據統計，全國負壓病床有658床，截至今日為止，仍有297空床；不過，台北區的空床比較吃緊，僅剩51床。
而在專責病房方面，石崇良表示，全國核定共有172家醫院提供2400床，目前已經完成開設是1625床，以全國來看仍有空間；不過，同樣雙北的狀況比較吃緊，台北與新北專責病房空床數約僅剩209床，對於目前的每日確診情況來說確實比較吃緊。
石崇良稱，為因應這種情況，過去雙北曾指定過的專責醫院，應該要啟動專責收治確診個案，同時也會協調新增專責醫院，目前已確定增加另一家，也就是在台北市有2家做為專責收治醫院。
而在疫調人員方面，指揮中心指揮官陳時中也坦言，確實人力也相當吃緊，一方面指揮中心會進行內部人力調控，一方面也會增加人力，但新增的人力目前僅能先做行政工作，因為仍是需要先進行訓練。
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