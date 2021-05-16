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北市第五快篩站設立！黃珊珊：今天名額已滿別去排隊

北市防疫指揮官副市長黃珊珊6日表示，轉述柯文哲的說法，台灣防疫最成功的地方在於居家檢疫與防疫旅館，不過機組人員的特殊規範，造成防疫上的破口。
▲北市防疫指揮官副市長黃珊珊，16日在防疫記者會上宣布位在艋舺大道與西園路交岔口的第五快篩站設立，不過現場篩檢額度已滿，呼籲民眾明天上午再去排隊。（資料照／記者丁上程攝，2021.05.06）

記者丁上程／台北報導

2021-05-16 15:15:50

因應新冠肺炎疫情在北台灣逐漸升溫，確診案例較多的台北市萬華區，因為阿公店群聚感染緣故，也萬華區首當其衝。北市府方面在疫情爆發後，也在當地開設4個快速篩檢站，由於當地民眾篩檢情況熱烈，北市府方面今（16）日也會同三軍總醫院開設第五快篩站。不過北市防疫指揮官、副市長黃珊珊則呼籲民眾今天暫時先別前往，因為快篩名額已滿，明天上午8時再到現場排隊領號碼牌。

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黃珊珊今天下午在防疫記者會上宣布，由於欲篩檢的民眾相當踴躍，目前已經加開第五處快篩站，位置是在西園路與艋舺大道交叉口的艋舺公園，也就是以前西園療養院的舊址。不過黃珊珊也呼籲民眾今天先不要前往，因為周圍民眾看到快篩站設立後，已經在現場排隊領取號碼牌，以至於今天的150名篩檢額度已經額滿。

目前五個快篩站，分別位在西園醫院、聯合醫院中興院區、聯合醫院和平院區、萬華剝皮寮文化園區以及艋舺大道西園路交岔口。黃珊珊強調，五個篩檢站目前都採取發放號碼牌的方式進行，現場的工作人員會告知民眾大概何時來進行篩檢，除了讓民眾不用在現場進行漫長等待，也減少篩檢站成為防疫破口。

而針對北市府現階段是否增加快篩站的開設？對此黃珊珊回答則相對保守，表示現階段可能有難度，由於北市對於快篩站設立的人力已經近乎飽和，且不能夠影響到原有聯合醫院體制下的運行，也因此今天開設的第五快篩站，也已經改由三軍總醫院協助人力，而北市府則負責相關物力與設備的建置。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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