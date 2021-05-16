北市第五快篩站設立！黃珊珊：今天名額已滿別去排隊

因應新冠肺炎疫情在北台灣逐漸升溫，確診案例較多的台北市萬華區，因為阿公店群聚感染緣故，也萬華區首當其衝。北市府方面在疫情爆發後，也在當地開設4個快速篩檢站，由於當地民眾篩檢情況熱烈，北市府方面今（16）日也會同三軍總醫院開設第五快篩站。不過北市防疫指揮官、副市長黃珊珊則呼籲民眾今天暫時先別前往，因為快篩名額已滿，明天上午8時再到現場排隊領號碼牌。





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黃珊珊今天下午在防疫記者會上宣布，由於欲篩檢的民眾相當踴躍，目前已經加開第五處快篩站，位置是在西園路與艋舺大道交叉口的艋舺公園，也就是以前西園療養院的舊址。不過黃珊珊也呼籲民眾今天先不要前往，因為周圍民眾看到快篩站設立後，已經在現場排隊領取號碼牌，以至於今天的150名篩檢額度已經額滿。





目前五個快篩站，分別位在西園醫院、聯合醫院中興院區、聯合醫院和平院區、萬華剝皮寮文化園區以及艋舺大道西園路交岔口。黃珊珊強調，五個篩檢站目前都採取發放號碼牌的方式進行，現場的工作人員會告知民眾大概何時來進行篩檢，除了讓民眾不用在現場進行漫長等待，也減少篩檢站成為防疫破口。





而針對北市府現階段是否增加快篩站的開設？對此黃珊珊回答則相對保守，表示現階段可能有難度，由於北市對於快篩站設立的人力已經近乎飽和，且不能夠影響到原有聯合醫院體制下的運行，也因此今天開設的第五快篩站，也已經改由三軍總醫院協助人力，而北市府則負責相關物力與設備的建置。



