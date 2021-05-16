高雄QR code實聯制系統完成壓力測試 最快明後天可上路
中央流行疫情指揮中心要求落實實聯制規定，讓許多小吃店、民眾都覺得造成麻煩，若用筆手寫，也可能有消毒及個資的疑慮，高雄市長陳其邁5月13日即提出高雄正研擬一套QR code實聯制系統，陳其邁今日透漏，該系統在昨天已經完成壓力測試，順利的話在明天或後天就可以上路。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-05-16 15:21:28｜2021-05-16 16:25:58
陳其邁指出，高雄市的QR code實聯制系統，是一個公部門跟私部門各場域，大家都能夠加入的一個實聯制的系統，昨日下午跟中央疫情指揮中心視訊連線的時候，也特別提到高雄市的實聯制系統，也希望說，能夠加速的讓實聯制系統能夠更方便、更迅速，解決實聯制所面臨到大家比較不方便的地方，會後決定整合一套全國的系統一體適用，大至行政中心，或像運動中心、圖書館，或者是小到攤商，都應該可用一套一體適用的系統，否則不同的店家用不同的系統，每次到另外一個店家又要輸入一次資訊，非常麻煩，乾脆用一個老少咸宜，大家都可以很簡便使用的QR code系統，有公部門、私部門的整合，也能夠讓這個資料庫能夠接受到政府的監督。
陳其邁說，這套「QR code實聯制系統」已經在昨日完成壓力測試，今日再進行環境的測試，假如順利的話，在明天或者後天，高雄市的實聯制的系統就可以上路，一併適用到全國，陳其邁也呼籲，實聯制也許是會讓大家比較不方便，但是要保護自己的健康，可以快速找到個案或者是接觸者，來降低病毒在社區的傳播，這是非常的重要。