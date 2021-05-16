指揮中心授權地方公布個案足跡 鄭文燦：兩前提公布足跡
新冠肺炎疫情持續延燒，連兩日確診數破百人，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(16)日宣布授權地方政府公布確診個案足跡，但須在基於防疫需求、有傳播風險前提下，公布大眾運輸及開放場所活動史，其餘非必要不得公開。
記者呂炯昌／桃園報導
2021-05-16 15:35:09
針對地方政府公布足跡部分，是否有規範？桃園市長鄭文燦今日表示，中央已經不再公布個別的足跡，如果涉及群聚感染的風險或接觸到不特定的人潮，這部分也會公布足跡。
鄭文燦強調，足跡的熱點我們會進行消毒，足跡較多的熱區我們會進行二階段消毒，最後擴大到社區大消毒，市府也擬定了消毒計畫。目前的掌握的確診個案，目前是還沒有需要公布所謂的人潮聚集點的部分，如果有會按照這個原則來公布。
根據指揮中心授權各直轄市、縣（市）政府以「指揮中心記者會確診個案資料發布原則」，地方政府可公布的個案資料包括性別、年齡、居住地點、接觸者類型；足跡方面， 若基於防疫需求、有傳播風險等前提，可公布大眾運輸及開放場所活動史，其餘資料若無涉及防疫需要，不可公開。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。