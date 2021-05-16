指揮中心授權地方公布個案足跡　鄭文燦：兩前提公布足跡

▲本土個案暴增，一週內確診增452例。（圖／NOWnews製作）

新冠肺炎疫情持續延燒，連兩日確診數破百人，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(16)日宣布授權地方政府公布確診個案足跡，但須在基於防疫需求、有傳播風險前提下，公布大眾運輸及開放場所活動史，其餘非必要不得公開。

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根據指揮中心授權各直轄市、縣（市）政府以「指揮中心記者會確診個案資料發布原則」，地方政府可公布的個案資料包括性別、年齡、居住地點、接觸者類型；足跡方面， 若基於防疫需求、有傳播風險等前提，可公布大眾運輸及開放場所活動史，其餘資料若無涉及防疫需要，不可公開。