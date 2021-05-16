國內疫情爆發恐現變種病毒株？張上淳解答

國內本土疫情每日升溫，到今（16）日本土確診者已經破200人，針對媒體提問台灣的疫情爆發，是不是可能像英國等其他國家出現本土病毒株？指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說明，所以過去看到幾個變種病毒都是疫情非常嚴重的國家，不斷地複製繁殖最終就會出現變種，但以台灣來說，機率還是很低。
記者黃仁杰／台北報導
2021-05-16 15:26:53｜2021-05-16 16:12:23
針對變種病毒株，張上淳表示，因為病毒本來要就有機會再一直的複製繁殖中突變，並且存活下來，繁殖的次數越多，出現變種病毒的機率就越高，換句話多，越多病人被感染，病毒在越多人身上不斷複製，就可能出現變種，所以過去看到幾個變種病毒都是疫情非常嚴重的國家，不斷地複製繁殖最終就會出現變種，有些變種病毒株並沒有特別的傷害，包含傳播力和致病能力沒有特別改變，但因為有幾隻特殊的變種病毒比較強，也會擔心現有疫苗是否還有效。
張上淳進一步表示，可以看到過去不管是英國、印度、巴西、南非的變種病毒株，那個國家的疫情都是非常嚴重的狀態下才會出現，以我們現在一天幾百例，當然不能保證不可能出現變種病毒株，不過和其他國家的確診人數相比，要出現變種病毒以機率來說相當遙遠。
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