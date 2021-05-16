高市環保局持續環境大消毒　全力阻斷病毒擴散

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根據統計，自5月12日起至今，環保局已動員830人，共累積清消全市交通場站、市場超商等民生熱點、百貨大型營業場所、觀光景點、洽公機關、學校、醫院旅館等處所周遭戶外環境共701處。環保局呼籲日常生活別忘了勤洗手做好個人防護，外出務必戴好口罩，並將廢棄口罩確實丟入垃圾桶，不隨意棄置，減少病毒在社區傳播的機會。
張瑞琿表示，為阻斷肺炎病毒傳播鏈進入高雄，環保局防疫消毒團隊嚴陣以待，今天也特別針對轄內23處行政區共187處人潮熱點，出動130人針對樓梯扶手、欄杆、牆面、座椅、洗手台等手部易接觸的地方加強消毒，全力阻止肺炎病毒入侵高雄，嚴防發生本土群聚。
張瑞琿今天下午也會同左營高中校長張簡玲娟至該校國中會考考場，慰問現場消毒工作的清潔隊員同仁，並配合今日舉行的國中會考，在考試結束後即進入市區21處校園考場及各校園內實施全面消毒工作，確保週一師生返校上課有個安全無虞的求學環境；另碼頭、港口、貨櫃場，因貨櫃車及司機出入頻繁，也會將其周遭環境一併納入清消範圍，以防堵疫情缺口。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。