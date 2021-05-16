周玉蔻透露確診數要開罰？陳時中：講數字有違法？

中央流行疫情指揮中心今（16）表示，今日新增206例本土確診案例、1例境外確診。而早在指揮中心記者會之前，資深媒體人周玉蔻今稍早即在臉書透露「207」這個確診數字，引起社會議論。對此，指揮中心指揮官陳時中回應，不清楚她的消息來源，如果僅是講數目，且數目正確，「有違法嗎？」這部分還需要法制組研究。
記者賴志昶／台北報導
2021-05-16 15:33:46｜2021-05-16 16:15:32
周玉蔻今中午於臉書上發布，「207！還好不是幾何式成長！好家在！繼續防疫！」疑似洩漏今日確診數字，引起網友論戰。對此，國民黨籍台北市議員徐巧芯隨後痛批，「是否代表指揮中心內部提前洩漏資訊給特定媒體人？這是要讓特定媒體多一點獨家多賺錢？指揮中心是否要啟動調查？」
對此爭議，陳時中於今日下午指揮中心記者會上回應，這部分還需要再了解，但只說數字有違法嗎？如果講得不對，那就有造謠的嫌疑，但如果講得差不多，是否違法還要由法制研議。
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