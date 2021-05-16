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防疫當務之急！避免群聚　財政部停止全台報稅臨櫃服務

▲報稅。（圖／記者葉政勳攝）
▲因應疫情升溫警戒，財政部考量報稅已延長至6月30日以及防疫需求，全面停止全國各區國稅局報稅臨櫃服務。（圖／記者葉政勳攝）

記者林莞茜/綜合報導

2021-05-16 15:55:10

國內本土疫情大爆發，台北市、新北市升級三級警戒，部分縣市也提升警戒至「準三級」，為降低群聚風險，財政部今（16）日宣布，全國各地區國稅局自即日起至5月28日止，全面停止對外提供所得稅報稅臨櫃服務。

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因應中央流行疫情指揮中心於5月15日宣布自該日起至5月28日止提升雙北地區疫情警戒至第三級，許多縣市亦隨即提升疫情警戒至準第三級，財政部衡酌今年報稅已延長至6月30日及防疫需求，宣布全國各地區國稅局自即日起至5月28日止，全面停止對外提供所得稅報稅臨櫃服務。

財政部說明，因應目前國內COVID-19疫情嚴峻，雖然昨日已宣布自5月15日起至5月28日設於台北市、新北市、基隆市、桃園市及宜蘭縣轄內的國稅局停止對外提供所得稅報稅臨櫃服務。惟因隨即有許多縣市政府亦宣布進入準第三級防疫，基於民眾生活圈可能跨縣市，全民防疫為當務之急，且109年度所得稅結算申報繳納期限已延長至6月30日止，經檢討後，財政部宣布全國各地區國稅局總局、分局、稽徵所及服務處於5月28日前，均停止對外提供所得稅報稅臨櫃服務，包含臨櫃查調所得、協助網路報稅及遞送證明文件等。

財政部呼籲，為保護自己也保護他人，疫情期間請民眾多加利用手機、平板或電腦進行網路報稅，並利用信用卡、行動支付、委託轉帳、便利商店等多元方式繳稅。民眾如有申報問題，亦請利用電話或粉絲專頁洽詢，以降低群聚感染風險。

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