雙北市府祭停課令　陳時中：看報導才知道

疫情在本周正式在國內失守，又適逢本周的國中教育會考，超過20萬名考生群聚也想政府在防疫上繃緊神經，而雙北市府稍早也宣布國三、高三生明（17）日起停課，指揮中心指揮官陳時中今（16）日在記者會上回應，停課本來就有既有標準，雙北市府宣布停課自己也是看到報導才知道，會再去了解。
記者黃仁杰／台北報導
2021-05-16 16:05:30
陳時中說，停班停課本來還是希望有一個基本訂好的標準，也有專家認為有該考慮的可能性，不過剛剛收到雙北已經傳出宣布國三、高三不上課，會後會再來了解相關請況。
而國教行動聯盟上午表示，因為校園的安全難以確保，已有家長考慮讓孩子請假留在家中，避免受到感染，強烈建議，位於疫情嚴重地區的各級學校應暫停上課或採遠距教學。
而雙北市府在稍早的記者會上則宣布，明日起國三及高三都全面停課，也呼籲剛考完的考生不要出門，待在家防疫，另外北市副市長蔡炳坤指出，北市某實驗教育機構出現一名確診個案，如果再出現第二例則全校就會停課。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。