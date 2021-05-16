華裔醫建議口罩戴2層！美CDC「點出1關鍵」：這個才重要

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「譬如說，拿著花灑在街道上噴消毒水，這真的只是政府噴給民眾看心安的而已，沒有任何科學證據顯示消毒街面可以預防新肺；還有政治人物被記者訪問時，一堆記者沒有保持社交距離而肩並肩的近距離接觸彼此；公共場所防疫主要靠量體溫，沒有政府強制規定大量減少入場人數；要知道大多數的COVID-19病人是不會發燒的，所以誤以為體溫正常就沒問題，然後進到賣場就像擠沙丁魚一樣的是非常危險的事情。
Justin Yang表示，「對於到現在很多公司還沒有強調遠距離辦公或者分流，讓大部分的上班族天天坐捷運、進辦公室，坐在一格一格的辦公桌，呼吸中央空調的循環空氣，這些在我眼裡，都是不及格的防疫措施」。
Justin Yang提到「所以怎麼樣能保護自己不被傳染呢？最重要的當然是戴口罩，而戴口罩這件事，我很少看到台灣人討論美國CDC今年二月份發布的研究報告，就是戴兩層口罩（double masking，外層為布料口罩內層為外科口罩）可以有效減少超過90%以上的傳播，這點真的很重要，在CDC發布這份研究後，所有白宮官員在公共場合都戴上雙層口罩，我在門診也是戴上兩層口罩。所以，請告訴你的親朋好友，口罩不只要戴一個，要戴兩個，根據CDC的研究，雙層口罩是能更顯著預防COVID-19的」。
但儘管如此，美國CDC於4月6日時就公布最新升級口罩佩戴的方式，最主要的重點是要確保「口罩貼緊臉部」，也就是「口罩是否具有良好的貼合性」，或是在外面多戴一個布口罩，但不建議同時佩戴兩個口罩，另外，若是佩戴N95口罩則建議單獨使用，不需再搭配其他口罩。
而Justin Yang的文章被網友轉貼之後，引來不少台灣人不滿表示「美國確診成這樣，還輪得到你來批評指教？」Justin Yang則做出回應表示「的確CDC在4月份的時候有特別強調不要戴雙層外科口罩，因為不會增加密合度，本文所指雙口罩，是原來CDC建議的內外科口罩，外布口罩的做法，特此說明，再者，我發表這篇文章，是兩天前的事情了，絕對不是一些人說的馬後炮」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。