  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

華裔醫建議口罩戴2層！美CDC「點出1關鍵」：這個才重要

季節交替天空灰濛濛　「酷酷嫂」就醫人數增
▲華裔醫師Justin Yang在臉書評論台灣防疫措施，認為台灣的防疫還停留在去年，引發討論。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-05-16 16:28:06

新冠肺炎疫情升溫，繼昨天爆出單日181本土案例後，疫情指揮中心今（16）日再公布本土案例新增206名個案，刷新單日本土案例新高。而一名美國華裔醫師Justin Yang，曾經在14日就提醒台灣人「防疫觀念太過陳舊」，並引述美國疾病管制與預防中心（CDC）的報告表示「口罩應該要一次戴兩個」，但根據美國CDC的網站顯示，曾經在4月6日更新提升口罩防護的方法，絕非是一次佩戴兩個，而是要看緊口罩「良好貼合度」，才能增加口罩的防禦性，並強調，不要同時佩戴2個口罩。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國麻州非營利醫療機構「哈佛先鋒醫療協會」（Harvard Vanguard Medical Associates）華裔醫師Justin Yang在臉書表示，「我看著台灣疫情逐漸升溫，真的令我很擔心我們在美國去年經歷過的血淚在台灣重演，而很多台灣防疫的作法，還停留在使用去年的資訊，沒有隨著我們這一年來對COVID-19的研究而更新」。

「譬如說，拿著花灑在街道上噴消毒水，這真的只是政府噴給民眾看心安的而已，沒有任何科學證據顯示消毒街面可以預防新肺；還有政治人物被記者訪問時，一堆記者沒有保持社交距離而肩並肩的近距離接觸彼此；公共場所防疫主要靠量體溫，沒有政府強制規定大量減少入場人數；要知道大多數的COVID-19病人是不會發燒的，所以誤以為體溫正常就沒問題，然後進到賣場就像擠沙丁魚一樣的是非常危險的事情。

▲陸軍33化學兵群進行萬華區消毒作業。(圖／軍聞社提供)
▲Justin Yang表示，拿著花灑在街道上噴消毒水，這真的只是政府噴給民眾看心安的而已，沒有任何科學證據顯示消毒街面可以預防新肺。(圖／軍聞社提供)
Justin Yang表示，「對於到現在很多公司還沒有強調遠距離辦公或者分流，讓大部分的上班族天天坐捷運、進辦公室，坐在一格一格的辦公桌，呼吸中央空調的循環空氣，這些在我眼裡，都是不及格的防疫措施」。

Justin Yang提到「所以怎麼樣能保護自己不被傳染呢？最重要的當然是戴口罩，而戴口罩這件事，我很少看到台灣人討論美國CDC今年二月份發布的研究報告，就是戴兩層口罩（double masking，外層為布料口罩內層為外科口罩）可以有效減少超過90%以上的傳播，這點真的很重要，在CDC發布這份研究後，所有白宮官員在公共場合都戴上雙層口罩，我在門診也是戴上兩層口罩。所以，請告訴你的親朋好友，口罩不只要戴一個，要戴兩個，根據CDC的研究，雙層口罩是能更顯著預防COVID-19的」。

但儘管如此，美國CDC於4月6日時就公布最新升級口罩佩戴的方式，最主要的重點是要確保「口罩貼緊臉部」，也就是「口罩是否具有良好的貼合性」，或是在外面多戴一個布口罩，但不建議同時佩戴兩個口罩，另外，若是佩戴N95口罩則建議單獨使用，不需再搭配其他口罩。

▲美國疾病預防與控制中心（CDC）建議指出，口罩佩戴需注意與臉部的密合度。（圖／翻攝自美國CDC網站）
▲美國疾病預防與控制中心（CDC）建議指出，口罩佩戴需注意與臉部的密合度。（圖／翻攝自美國CDC網站）
而Justin Yang的文章被網友轉貼之後，引來不少台灣人不滿表示「美國確診成這樣，還輪得到你來批評指教？」Justin Yang則做出回應表示「的確CDC在4月份的時候有特別強調不要戴雙層外科口罩，因為不會增加密合度，本文所指雙口罩，是原來CDC建議的內外科口罩，外布口罩的做法，特此說明，再者，我發表這篇文章，是兩天前的事情了，絕對不是一些人說的馬後炮」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

憂心移工成萬華破口！柯文哲下「特赦令」呼籲無證移工篩檢，您覺得這個做法恰當嗎？

恰當
不恰當
98.1%1.9%
2021-05-14-2021-05-17
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

繼續作答
即時
推薦閱讀