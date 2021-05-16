華裔醫建議口罩戴2層！美CDC「點出1關鍵」：這個才重要

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▲Justin Yang表示，拿著花灑在街道上噴消毒水，這真的只是政府噴給民眾看心安的而已，沒有任何科學證據顯示消毒街面可以預防新肺。(圖／軍聞社提供)

最主要的重點是要確保「口罩貼緊臉部」，也就是「口罩是否具有良好的貼合性」

但不建議同時佩戴兩個口罩