  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

台灣口腔癌多因「1習慣」所致！　高風險群應定期篩檢

台灣口腔癌多因「1習慣」所致！　高風險群應定期篩檢
台灣口腔癌多因「1習慣」所致！　高風險群應定期篩檢

健康醫療網

2021-05-16 16:31:01

【健康醫療網／記者曾正豪報導】口腔癌是台灣男性最常見的癌症，尤其又以30至64歲中壯年為高危險族群，主要因這階段男性多處於打拼事業階段，常因交際應酬或提神等因素養成嚼檳榔習慣。彰基院長、臺灣耳鼻喉暨頭頸外科醫學會理事長陳穆寬教授表示，台灣口腔癌致病原因以嚼食檳榔居多，不僅會造成口腔黏膜病變，嚴重甚至導致癌症。

我是廣告 請繼續往下閱讀
每天檳榔吃上百顆　讓口腔癌找上門

彰化鹿港鎮街尾里長許勝嘉，年輕時就養成嚼檳榔習慣，不僅吃到自己開檳榔攤，甚至口腔出現不明病灶時也不以為意，直到某次赴診所拔指甲時，因疼痛張口大叫，被醫師意外發現口腔內有腫瘤，轉診至耳鼻喉科後確診是早期口腔癌，所幸發現得早，經手術切除後，已恢復日常生活，也讓里長下定決心，一口氣戒掉檳榔。

口腔癌初期症狀不明顯　早期發現治癒率高

陳穆寬醫師說明，口腔癌早期的病灶包括口腔白斑、口腔紅斑、潰瘍及口腔黏膜下纖維化等症狀，但因初期症狀不明顯，容易被病患忽略。其實早期發現早期治療，不僅治癒率高，也不會造成臉部變形外觀缺損，因此，若為18歲以上曾經吃過檳榔（含已戒檳榔）的原住民、或30歲以上有抽菸或曾經吃過檳榔（含已戒檳榔）的民眾，可把握定期每2年一次免費的口腔癌檢查。

善用政府免費篩檢　高危險族群應定期檢查

根據研究指出，若能定期接受口腔黏膜檢查，有效降低嚼檳榔或吸菸習慣之男性26%死亡風險。陳穆寬醫師強調，目前政府提出免費四癌篩檢中，又以口腔黏膜篩檢最為快速簡單，僅需經由耳鼻喉科醫師檢查，就能得知是否有口腔癌，若屬於高危險族群者都應盡快接受檢查，早期發現，就能早期介入治療。



資料來源：健康醫療網 台灣口腔癌多因「1習慣」所致！　高風險群應定期篩檢

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

憂心移工成萬華破口！柯文哲下「特赦令」呼籲無證移工篩檢，您覺得這個做法恰當嗎？

恰當
不恰當
98.1%1.9%
2021-05-14-2021-05-17
讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

讓女粉流口水流不停！誰是你心中高顏值的本土劇熟男代表？

繼續作答
國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

繼續作答
即時
推薦閱讀