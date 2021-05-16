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彰化鹿港鎮街尾里長許勝嘉，年輕時就養成嚼檳榔習慣，不僅吃到自己開檳榔攤，甚至口腔出現不明病灶時也不以為意，直到某次赴診所拔指甲時，因疼痛張口大叫，被醫師意外發現口腔內有腫瘤，轉診至耳鼻喉科後確診是早期口腔癌，所幸發現得早，經手術切除後，已恢復日常生活，也讓里長下定決心，一口氣戒掉檳榔。
口腔癌初期症狀不明顯 早期發現治癒率高
陳穆寬醫師說明，口腔癌早期的病灶包括口腔白斑、口腔紅斑、潰瘍及口腔黏膜下纖維化等症狀，但因初期症狀不明顯，容易被病患忽略。其實早期發現早期治療，不僅治癒率高，也不會造成臉部變形外觀缺損，因此，若為18歲以上曾經吃過檳榔（含已戒檳榔）的原住民、或30歲以上有抽菸或曾經吃過檳榔（含已戒檳榔）的民眾，可把握定期每2年一次免費的口腔癌檢查。
善用政府免費篩檢 高危險族群應定期檢查
根據研究指出，若能定期接受口腔黏膜檢查，有效降低嚼檳榔或吸菸習慣之男性26%死亡風險。陳穆寬醫師強調，目前政府提出免費四癌篩檢中，又以口腔黏膜篩檢最為快速簡單，僅需經由耳鼻喉科醫師檢查，就能得知是否有口腔癌，若屬於高危險族群者都應盡快接受檢查，早期發現，就能早期介入治療。
資料來源：健康醫療網 台灣口腔癌多因「1習慣」所致！ 高風險群應定期篩檢
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