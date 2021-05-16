郭書瑤防疫床照「什麼都沒穿」　網跪求：轉過來

2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土案例暴增206例，疫情升溫進入社區感染階段，雙北升格三級警戒。藝人郭書瑤在臉書呼籲大家「沒事待在家賴床是防疫的表現」，附上一張疑似一絲不掛的性感床照，馬上讓網友噴鼻血暴動「轉過來」、「記得要翻面」。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-05-16 16:47:24｜2021-05-16 16:50:48
郭書瑤難得忙裡偷閒，躺在家裡賴床，笑說「就這樣躺著一起抗疫情，在家耍廢貢獻很大」，還圖文相符的上傳一張自己賴床照片，只見郭書瑤疑似一絲不掛趴在床上，轉頭露出一半的臉蛋，素顏的她白裡透紅，肌膚宛如少女般水嫩，一頭長髮慵懶披在背上，仔細一看郭書瑤什麼都沒穿，白皙的美背還有曖昧紅痕，火辣程度破表。 郭書瑤鼓勵大家一起阻斷傳播鍊，「在外辛苦工作的防疫人員們有多麼不容易，很感恩我們只要待在家裡就是盡一份力了」，不過她的火辣床照引來網友紛紛歪樓，直呼「這張太誘人了啦」、「這背真美」、「男友視角」、「女生這樣子好性感」。
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