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本土再增206例！醫喊「未來幾天別嚇到」　原因曝：正常

▲台灣本土案例激增，今（15）日一口氣就增加180個確診個案。下午台南再增1例。（圖／記者顏真真攝）
▲台灣本土案例激增，今（16）日再增加206個確診個案。（資料照／記者顏真真攝）

編輯中心/綜合報導

2021-05-16 16:48:38｜2021-05-16 16:48:44

台灣本土新冠肺炎疫情升溫，繼昨日單日新增181例本土個案後，疫情指揮中心今（16）日再宣布，新增206例本土個案，民眾防疫意義仍然持續上緊發條。對此，醫護粉專「美的好朋友」就表示「其實這206例已經比預期的少很多，未來幾天看到幾百人甚至上千感染也絕對不要慌張，這都是正常的」。

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美的好朋友表示，依照萬華地區篩檢站的陽性率3至10%來看，加上有新的確診者推估感染時間已經是在4月底，再加上這次群聚感染的重災區業種關係，可能有不少來店消費的人不敢就醫或隱匿疫情，如果今天開始的幾天，確診人數呈現指數增加，也就是數百人到上千人的程度，都是可能的狀況，因為這些只是在開出4月底到目前為止「已經感染的人」。

▲本土確診者全國本土地理公布。（圖／NOWnews製作）
▲本土確診者全國本土地理公布。（圖／NOWnews製作）
「大家不要看到數百或者上千就嚇到，這是正常的，因為病毒傳播是指數型，舉個例子，1個人傳給4個人，傳播五個週期，就會有4X4X4X4X4=1024人感染，六個週期就是4096人感染了，如果接下來檢驗的量很大，但確診數字都小於三位數，那真的是很神，但大家不要期待奇蹟，未來掌握在我們自己手上，但上述的狀況，都是在沒有做好防備的狀況下，讓病毒自然擴散的結果，我們現在已經發現了，就要有辦法讓整個感染人數的曲線平緩，甚至往下走。」

美的好朋友強調「現在我們要做的，就是減災，這是去年其他國家都經歷過的，勤洗手、戴口罩、保持社交距離、不群聚、不共餐、沒必要不外出，這些就是讓病毒難以傳播的最有效方法，你看到其他國家地獄般的慘景，都是發生在醫療系統已經崩潰的狀況下，只要醫療機構撐住了，沒有爆發大量院內感染，醫療能量還在的狀況下，各位的補師就可以讓重症的人有最高的機會存活。」

「現在要打怪，你不保護補師，還惡搞補師的話，滅團真的剛剛好而已，不要隱匿接觸史，根據當下的政策去就醫不要自己亂跑急診，這都是你應該做到的事，台灣如果能在2週內解除三級，那真的會是奇蹟，我們不期待奇蹟，但一定要做到有效降低病毒的傳播能力，那就能挺過這波疫情，之前各種狀況，其他國家都幫我們演練過一次以上了，該怎麼做有效，哪些作法會有反效果或無效，我們也都清楚了。」（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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