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今新增206起本土案例　2確診個案足跡曾到高雄

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（16）日召開記者會，說明國內防疫相關情形。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（16）日召開記者會，說明國內防疫相關情形。（圖／指揮中心提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-16 17:25:33｜2021-05-16 18:37:54

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布新增206起本土確診案例，其中案1490與案1589足跡曾在高雄出沒，高雄市嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變指揮中心今日下午表示，案1490為新北市確診個案，匡列密切接觸者10人，相關場域已在昨日完成清消程序，至於案1589為新竹縣確診個案，在高雄市的足跡已經是發病前5到6天，研判無傳染風險。

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高雄市嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變指揮中心指出，案1490為新北市確診個案，平時居住於新北市，5月14日凌晨4點整，搭乘客運於九如路與中華路口統聯客運站牌下車，坐計程車回兒子住處，同日上午約8點至9點與兒子前往某餐飲店用餐，之後約8點至9點前往某公司繳費，當天傍晚發燒前往高雄市醫院採檢就醫，檢驗結果陽性。

衛生局簡任技正潘炤穎指出，此案總計匡列密切接觸者10人，含婦人的家屬1人，客運同車司機及乘客共6人、計程車司機1人、餐飲店老闆1人、某公司同時段顧客（口罩未帶好1人）總計10人，已進行居家隔離，相關場域並於5月15日全面完成清消工作，今日10名檢驗結果均呈現陰性。

而案第2例「案1589」為新竹縣確診個案，因腹瀉等症狀就醫採檢，經查於高雄市足跡為發病前5-6天，研判無傳染風險，面對國內疫情嚴峻；高雄市嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變指揮中心也提醒民眾，大家務必配合防疫政策，落實戴口罩、保持安全社交距離、勤洗手等個人衛生防護措施，以保障自己與家人、同事乃至於社區健康平安。

▲本土個案暴增，一週內確診增452例。（圖／NOWnews製作）
▲本土個案暴增，一週內確診增452例。（圖／NOWnews製作）
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