新北確診者曾至屏東寺廟參拜 屏縣府針對軌跡全面清消
新北市一名新冠肺炎確診者5月14日由家人陪同南下屏東寺廟參拜，中央疫情指揮中心16日公佈該名確診者曾至恆春鎮高山巖福德宮、車城7-11便利商店等處，從取得的影像紀錄發現，個案及陪同者全程配戴口罩，軌跡所到之處除由屏東縣政府衛生局、環保局協助業者進行環境消毒及防疫作為，暫停營業外，並通知短暫接觸的14人自主健康監測。
記者黃正忠／屏東報導
2021-05-16 18:30:00
屏東縣政府指出，該名確診者為一名6旬婦女，在高雄市及新北市均有住所，平常住新北市三重區，在臺北市萬華區經營茶館；5月14日凌晨返回高雄，上午由其兒子駕車載送至恆春鎮高山巖福德宮參拜後離開，當天傍晚因發燒由家人送醫，經檢驗結果為陽性確診，現安置在高雄的醫院負壓隔離病房收治。
屏東縣政府衛生局經接獲疾病管制署高屏區管制中心通知，立即展開該名確診者軌跡疫調，發現該名婦女在屏東停留時間約4小時，曾至車城7-11保鑫門市購買咖啡，接著到恆春高山巖福德宮參拜後離開，回程中，其子至南州鄉中油聯勝加油站旁的7-11上廁所，但確診者沒有下車。
縣府指出，該名確診者足跡停留的土地公廟、加油站及7-11便利商店等處，已由消毒人員5月15日、16日連續二天針對戶內外環境方圓50公尺內進行徹底消毒，並叮囑營業場所人員應每日定時消毒。
高山巖福德祠從15日就暫停民眾入內參拜，車城7-11也自行關閉暫停營業24小時；南州加油站旁7-11的廁所業者決定關閉至6月8日。屏東縣政府衛生局並通知短暫接觸的14人自主健康監測。
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