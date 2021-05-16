影／統促黨盼儘快購入中國疫苗　白狼之子：人民健康為重

新冠肺炎確診案例近日在台灣劇增，除了華航機師染疫與諾富特飯店群聚感染外，獅子會前副會長成為超級感染源以及萬華阿公店群聚感染也是原因之一。對此由白狼張安樂成立的中華統一促進黨今（16）日下午前往疾管署陳情，要求衛服部長陳時中盡快開放中國疫苗。白狼之子張瑋更直言父親張安樂已經接種中國疫苗，目前身體狀況沒有任何問題，將接著施打第二劑。





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張瑋在接受媒體訪問時，表示現階段雙北已經升級至第三級防疫階段，疫苗很快就會不夠用。但目前可以確定的是，中國大陸方面不僅疫苗供給量穩定，也很樂意提供給台灣，因此在防疫優先的情況下，希望陳時中能以台灣人民健康為重，不應該把疫苗延續成意識形態的鬥爭。





張瑋強調，中國的疫苗在使用上已經經過世界衛生組織的任和，是穩定的疫苗，而且自己的父親也已經施打第一劑，未來也將接種第二劑，身體也沒出現不適的情況，也因此才將中國的疫苗推薦給台灣民眾。





張瑋直言，疫情當前，今天的活動只是單純的陳情請願，並非「抗議」行動，因此包含他在內只有五人到場，且五個人全程攜帶口罩，並未違反目前台北市疫情第三階段的相關規定，為的也是不希望讓現場的警察同仁難做。





北市府方面表示，由於張瑋等人的行為並未違反相關規定，所以無從回應。不過根據防疫相關規定指出，因應雙北防疫升級至第三階段，室內五人以上、室外十人以上活動都被禁止，若民眾違反相關規定，最重將罰30萬元。



