香港接種中國疫苗　女子接種後抽搐命危、死亡案例頻傳

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週三（12）香港衛生署通報，一名44歲菲律賓女子，4月21日接種疫苗後，5月8日在西貢雇主家中猝死，為香港首位接種疫苗後死亡的外傭。
週五（14）香港政府表示，有6宗接種新冠疫苗後送院的個案，全部都是打復必泰疫苗，其中3人已出院，2人不遵從醫生勸告自行出院，1人住院命危。住院為31歲菲律賓籍女子，在荔枝角公園接種復必泰疫苗後不久即出現抽搐，被送往瑪嘉烈醫院治療。
上週六（8）香港衛生單位獲通報有2起接種疫苗後短時間內死亡的個案，分別為58歲女子於8日上午死亡，死亡前7日曾接種1劑復必泰疫苗；接種後6日感到胸痛、呼吸急促，後發現大動脈破裂，香港醫生初步研判為死因。
另一起死亡案例為61歲男子，死亡前2日曾接種1劑復必泰疫苗，被人發現在工作地點昏迷，被送往醫院後出現心律不整，香港醫生初步診斷死因為急性心肌梗塞，並沒有臨床證據顯示與新冠疫苗接種有關。
香港政府統計，至15日已施打了192萬劑疫苗，當中約115萬人已接種第一劑疫苗，包括約50萬人打科興疫苗、65萬人打復必泰疫苗。約77萬名市民已接種第2劑疫苗，其中36萬人接種科興疫苗，近41萬人打復必泰疫苗。
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