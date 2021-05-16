  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

香港接種中國疫苗　女子接種後抽搐命危、死亡案例頻傳

香港接種中國疫苗
▲為遏止新冠肺炎（COVID-19）疫情，香港早前推動施打疫苗計畫，主要使用復必泰、科興2款中國製疫苗。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-05-16 17:50:37

香港為防治新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，早前開始推動接種疫苗，施打的包括中國國藥集團研發的科興疫苗，與中國復星醫藥與德國BNT合作的「復必泰」疫苗。然而疫苗的安全性一直受到外界擔憂，香港接種疫苗以來老年者中風、猝死的個案頻傳，週三（12）更傳出一名菲律賓籍女子接復必泰疫苗後馬上出現不適症狀，住院治療多日仍然命危。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合港媒近日報導，香港週六（15）通報，14日共有12例接種新冠疫苗後需要送醫的個案，其中有10人接種復必泰疫苗、2人街種科興疫苗，8人症狀輕微已經出院，1人住院觀察、3人不願遵守醫生建議自行離院。需要住院治療的為一名35歲女子，接種疫苗後出現暈眩及胸口感染，送往瑪嘉烈醫院治理，目前情況穩定。

週三（12）香港衛生署通報，一名44歲菲律賓女子，4月21日接種疫苗後，5月8日在西貢雇主家中猝死，為香港首位接種疫苗後死亡的外傭。

週五（14）香港政府表示，有6宗接種新冠疫苗後送院的個案，全部都是打復必泰疫苗，其中3人已出院，2人不遵從醫生勸告自行出院，1人住院命危。住院為31歲菲律賓籍女子，在荔枝角公園接種復必泰疫苗後不久即出現抽搐，被送往瑪嘉烈醫院治療。

上週六（8）香港衛生單位獲通報有2起接種疫苗後短時間內死亡的個案，分別為58歲女子於8日上午死亡，死亡前7日曾接種1劑復必泰疫苗；接種後6日感到胸痛、呼吸急促，後發現大動脈破裂，香港醫生初步研判為死因。

另一起死亡案例為61歲男子，死亡前2日曾接種1劑復必泰疫苗，被人發現在工作地點昏迷，被送往醫院後出現心律不整，香港醫生初步診斷死因為急性心肌梗塞，並沒有臨床證據顯示與新冠疫苗接種有關。

香港政府統計，至15日已施打了192萬劑疫苗，當中約115萬人已接種第一劑疫苗，包括約50萬人打科興疫苗、65萬人打復必泰疫苗。約77萬名市民已接種第2劑疫苗，其中36萬人接種科興疫苗，近41萬人打復必泰疫苗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

憂心移工成萬華破口！柯文哲下「特赦令」呼籲無證移工篩檢，您覺得這個做法恰當嗎？

恰當
不恰當
97.97%2.03%
2021-05-14-2021-05-17
國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

繼續作答
連三天新增多起本土個案，您認為本土疫情是否已瀕臨失控警戒？

連三天新增多起本土個案，您認為本土疫情是否已瀕臨失控警戒？

繼續作答
即時
推薦閱讀