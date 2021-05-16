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室內禁5人群聚！唐從聖傻問「趕誰離家」　慘被踢出家門

唐從聖發文問「要趕誰出去」，沒想到全家一致通過要把他趕出家門。（圖／翻攝唐從聖臉書）
▲室內5人禁止群聚，唐從聖（右）發文問「要趕誰出去」，沒想到全家通過要把他趕出門。（圖／翻攝唐從聖臉書）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-05-16 19:31:27

台灣疫情連環爆，雙北地區進入第三級防疫，要求停止室內5人、室外10人以上聚會，但一起居住者不在此範圍內。而藝人唐從聖得知消息後，於昨（15）日晚開玩笑發文詢問「現在在討論要趕哪一個出去」，讓網友笑翻。

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唐從聖幽默發文問道：「許多朋友提醒防疫升到三級，室外10人、室內5人不得群聚，但我一家老小總共有6個人，現在在討論要趕哪一個出去。」他在留言處也附上討論結果：「經過一整天的討論後投票，贊成把我趕出去的有5票，得票率竟然高達百分之百，而我在留言板的得票率，出乎意料才百分之99，居然比我家的民調低許多，看來外面的世界比較有愛。」

▲唐從聖發文問「要趕誰出去」，沒想到全家一致通過要把他趕出家門。（圖／翻攝唐從聖臉書）
▲▼唐從聖發文問「要趕誰出去」，沒想到全家一致通過要把他趕出家門。（圖／翻攝唐從聖臉書）
▲唐從聖發文問「要趕誰出去」，沒想到全家一致通過要把他趕出家門。（圖／翻攝唐從聖臉書）
唐從聖的逗趣貼文一出，隨即吸引演藝圈好友來留言，黃仲崑幽默回應：「可以全家都待在室外呀」，唐從聖也留言回對方「那可以再補4個人過來喔」；八三夭的阿電則回覆：「哥，你如果沒地方睡再跟我說」。

▲確診者分佈10縣市，一張圖看懂重災區與確診人數。（圖／NOWnews製作）
▲確診者分佈10縣市，一張圖看懂重災區與確診人數。（圖／NOWnews製作）
 

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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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