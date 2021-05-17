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印度增逾4千死　官員證實病歿者遺體被扔進河川

▲印度16日連續第3天新增染疫人數減少，但過去24小時又有超過4000人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。官方也首度證實，近日在河川中漂流的遺體包含染疫病歿者。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度16日連續第3天新增染疫人數減少，但過去24小時又有超過4000人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。官方也首度證實，近日在河川中漂流的遺體包含染疫病歿者。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-17 05:40:43

（中央社班加羅爾/新德里16日綜合外電報導）印度今天連續第3天新增染疫人數減少，但過去24小時又有超過4000人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。官方也首度證實，近日在河川中漂流的遺體包含染疫病歿者。

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路透社報導，印度衛生部今天的數據顯示，境內新增31萬1170起染疫病例，創逾3週以來單日最低紀錄，但增加4077人病故。本週印度新增逾200萬起病例、近2萬8000人不治；累計總病例攀上2468萬例、死亡總人數約27萬人。

印度2月開始爆發大規模第2波疫情，使醫院與醫護人員備感壓力。但一開始病例激增的省份，如最富裕的馬哈拉什特拉省（Maharashtra）和北部的德里（Delhi）實施嚴格封城後，病例數已穩定減少。

聯邦衛生官員昨天表示，本週篩檢整體陽性比率已降至19.8%，低於上週的21.9%，令人心生希望單日新增病例數不會再激增。

但南部數個省分如坦米爾那都省（Tamil Nadu）和鄉村地區卻出現病例激增情況。病毒肆虐都市後又在上述地區快速擴散，總理莫迪（Narendra Modi）昨天呼籲官員強化偏鄉地區的醫護資源和加強監控。

另外，印度教聖河恆河（Ganges）近日出現屍體漂流的景象，震驚印度全國。

路透社昨天看到的一份北方省（Uttar Pradesh）政府信件首度承認，若干河川中發現被棄置的COVID-19死者遺體，並稱棄置理由可能是偏鄉地區過於貧困和害怕疫病。

北方省高官辛赫（Manoj Kumar Singh）在一份5月14日寫給縣長們的信件中表示：「政府掌握的資訊顯示，有死於COVID-19或其他疾病者的遺體被扔進河中，而非按照適當儀式處置。因此多地河川中都發現遺體。」路透社無法立即連繫上辛赫要求評論。

印度是全球最大疫苗生產國。根據政府的Co-WIN疫苗網站數據，截至今天共逾4040萬人已完整接種疫苗，僅占13億5000萬人口的2.9%。印度衛生部長瓦德漢（Harsh Vardhan）昨天說，印度7月前將取得5億1600萬劑COVID-19疫苗。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1100516

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