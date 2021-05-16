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隋棠打完AZ疫苗高燒39.5度　強熬2天不適

▲隋棠復工拍戲，搭檔《犀利人妻》溫昇豪。（圖／冠軍團隊提供）
▲隋棠日前施打了AZ疫苗，她在臉書發文提到施打後的身體狀況。（圖／冠軍團隊提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-05-16 18:07:33

台灣疫情升溫，民眾紛紛到醫院施打AZ疫苗，藝人也在施打疫苗後，在臉書發文分享施打後的感受。而藝人隋棠也在社群媒體上發文，提到施打疫苗後的身體狀況，直言「打完AZ其實也非常不舒服」。

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隋棠在臉書發文，先是呼籲民眾防疫措施要做好、戴好口罩外，也提到希望大家盡量不要出門，接著說起打疫苗一事，「我打完AZ其實也非常不舒服，整整一天半只能躺在床上或滾到木頭地板上（想吐或是高燒時），發燒大概也一直維持38.5度-39.5度，全身痠痛無力，非常畏寒，皮膚也變得極為敏感，在床上碰到床單都不舒服，但先生和友人就只有頭痛而已。所以每個人的反應都不同，不需要過於擔心，熬過不舒服的兩天，換來極低重症的機會，還是值得的吧。」

▲隋棠分享打完AZ疫苗後的狀況。（圖／翻攝隋棠臉書）
▲▼隋棠分享打完AZ疫苗後的狀況。（圖／翻攝隋棠臉書）
▲隋棠主張提高醉駕者法律刑度。（圖／資料照）
最後她強調：「面對來勢洶洶的疫情，我們要妥妥的穩住陣腳，實實的做好自身防疫責任，多多的彼此輸送正向能量，還有最重要的，給予第一線醫護人員最大的尊敬與尊重。這種時刻最不需要的就是多餘的口水了，口罩趕快戴起來。」

▲AZ疫苗開放自費接種相關注意事項。（圖／NOWnews製表）
▲AZ疫苗開放自費接種相關注意事項。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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