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樂生療養院莊毓民副院長說，越來越多中壯年民眾到門診抱怨忘東忘西，懷疑是健忘卻又擔心早年失智。其實，失智與健忘最大的差別在於，失智症患者會完全忘記過去經歷的事，即使提醒也記不起來。
莊毓民醫師指出，台灣每12位65歲以上老人有1位失智，而大部分患者屬於「阿茲海默症」的退化性失智，且近年來歐美長期追蹤研究發現，這類患者在出現症狀20年前，異常的蛋白質就已經開始在大腦內沉澱，因此，早期發現可以提早減緩失智症惡化。
阿茲海默症與遺傳有關 家族史罹患風險增
雖然目前阿茲海默症的成因尚未明朗，但可以確定的是和遺傳有關。根據統計，65歲以上有阿茲海默症的家族史的老人，罹患阿茲海默症的機率是一般人的3.5倍。
ApoE4基因檢測 提早揪出失智風險
而目前「ApoE4基因」檢測，除可辦別失智之高風險群，精神疾病診斷準則手冊也將其納為診斷阿茲海默氏失智症依據之一。因此，莊毓民醫師建議，肥胖者、三高患者、頭部曾有外傷、長期抽菸、有憂鬱病史或60歲以上的民眾，進行「ApoE4基因」檢測，超前部署、提早預防失智及心血管疾病。
資料來源：健康醫療網 阿茲海默症與遺傳有關！ ApoE4基因檢測超前部署防失智
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