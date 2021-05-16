口罩要戴兩層？黃偉哲：很多人連一層都不願意戴了

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全台疫情緊繃，許多民眾都瘋搶口罩、酒精等防疫物資，黃偉哲也呼籲，請市民勿驚慌，台南市政府今早已經特別撥出自行購買的十萬片安全存量，先支應藥師公會，讓民眾可以限量購買，今日起在台南市的194家藥局都可以買得到，從今天起中華郵政也已經加班配送實名制口罩給申請的藥局，而等到口罩廠產能開出來之後，相信這兩天口罩需求就可以紓解，行政院長蘇貞昌院長也說口罩有八億片，所以不需要緊張。