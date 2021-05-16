口罩要戴兩層？黃偉哲：很多人連一層都不願意戴了

國內新冠肺炎疫情嚴重，台南市政府今（16）日上午率先支援10萬片口罩給社區藥局，台南市長黃偉哲也呼籲民眾防疫、民生不須囤貨，台南市酒精國家隊這兩天也都是產能全開，目前存貨和產能都很充裕，對於有美國華裔醫師建議戴兩層口罩，黃偉哲認為，物資有限，而且很多人連一層都不願意戴了，重要的還是貫徹口罩跟勤洗手，至於要口罩戴幾層「悉聽尊便」。
記者鄭婷襄／台南報導
2021-05-16 18:23:22｜2021-05-16 18:26:26
全台疫情緊繃，許多民眾都瘋搶口罩、酒精等防疫物資，黃偉哲也呼籲，請市民勿驚慌，台南市政府今早已經特別撥出自行購買的十萬片安全存量，先支應藥師公會，讓民眾可以限量購買，今日起在台南市的194家藥局都可以買得到，從今天起中華郵政也已經加班配送實名制口罩給申請的藥局，而等到口罩廠產能開出來之後，相信這兩天口罩需求就可以紓解，行政院長蘇貞昌院長也說口罩有八億片，所以不需要緊張。
至於酒精，黃偉哲也說，由於台南市酒精國家隊整合了隆田酒廠，還有民間的酒廠來生產酒精，這一兩天也都是產能全開，能夠達成這個蘇貞昌院長所說的一天20萬瓶，所以請大家不用擔心，各大賣場也都還有貨，口罩產能開出來，政府庫存拿出來，大家都有口罩可以買。
對於有華裔醫師發文說台灣的防疫作法停留在去年，美國CDC發布報告指出「戴兩層口罩」能夠有效減少90%以上的傳播，黃偉哲則認為，最重要是有很多人連一層都不願意戴，這才是大家最擔心的。
黃偉哲說，如果民眾自己要戴兩層，也沒有理由去阻止，又不能開罰，但是物資是有限的，而且一層就有效何須戴兩層，對於這個建議都予以尊重，但是很多美國民眾也不戴口罩，甚至攻擊戴口罩的人，這才是讓人憂心的，所以還是貫徹口罩跟勤洗手，至於要口罩戴幾層「悉聽尊便」。