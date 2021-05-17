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神模仿「柯文哲比中指」釣出本尊　鳳梨秒道歉：事情大條

▲鳳梨（左）KUSO柯文哲吸引本尊留言。（圖／翻攝鳳梨吳泓逸、柯文哲臉書）
▲鳳梨（左）KUSO柯文哲吸引本尊留言。（圖／翻攝鳳梨吳泓逸、柯文哲臉書）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-05-17 08:00:00

2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土案例暴增，疫情進入社區感染階段，雙北防疫升格三級警戒。台北市長柯文哲15日舉行線上記者會，要求市民遵守3點原則：沒事待在家、外出戴口罩、在外面不要飲食，列舉時不慎比出中指。網紅吳泓逸（鳳梨）隨之拍片KUSO模仿柯文哲，沒想到柯文哲本尊親自來朝聖留言，嚇得鳳梨道歉。

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▲鳳梨厭世口吻加比中指效果十足。（圖／翻攝鳳梨吳泓逸臉書）
▲鳳梨厭世口吻加比中指效果十足。（圖／翻攝鳳梨吳泓逸臉書）
鳳梨拍片扮成吳泓逸「柿」長，模仿柯文哲的口吻宣導防疫要點，只見鳳梨戴著口罩說：「盡量在家裡，沒事不要外出，外出要戴口罩，不要在外面吃東西。」說到最後一點不忘對鏡頭豎起中指，笑翻一票粉絲。

▲確診者分佈10縣市，一張圖看懂重災區與確診人數。（圖／NOWnews製作）
▲確診者分佈10縣市，一張圖看懂重災區與確診人數。（圖／NOWnews製作）
這段影片吸引柯文哲留言「謝謝，可以多講幾次」，鳳梨將柯文哲回覆的畫面截圖PO在IG限時動態上，沒想到自己的搞笑影片釣出本尊，他嚇得爆粗口：「歹際（事情）大條。」鳳梨也澄清自己沒有惡意，回覆柯文哲：「市長對不起，我沒有惡意，我只是想再說一遍，防疫優先。」

▲柯文哲朝聖網紅鳳梨KUSO影片。（圖／翻攝鳳梨吳泓逸臉書）
▲柯文哲朝聖網紅鳳梨KUSO影片。（圖／翻攝鳳梨吳泓逸臉書）
▲鳳梨強調模仿柯文哲沒有惡意。（圖／翻攝鳳梨吳泓逸臉書）
▲鳳梨強調模仿柯文哲沒有惡意。（圖／翻攝鳳梨吳泓逸臉書）
▲鳳梨看到柯文哲回覆直呼「歹際大條」。（圖／翻攝鳳梨吳泓逸IG）
▲鳳梨看到柯文哲回覆直呼「歹際大條」。（圖／翻攝鳳梨吳泓逸IG）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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