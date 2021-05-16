篩檢動員令！彰化縣衛生局急召1300人採檢

國內疫情升溫，本土確診病例連兩天激增，彰化縣共有15人染疫，彰化縣衛生局今（16）日晚間突發篩檢令，共計匡列1300人。彰化縣長王惠美表示，在這次疫調中確診的葡萄夫妻，全家共6人確診，在這期間他們參加喜宴，出現同桌10人有3人陽性，她呼籲在5月8日中午曾到花壇鄉全國麗園飯店愛情海廳、地中海廳參加喜宴，若在22日前有不適症狀，請主動進行篩檢。
記者林莞茜/綜合報導
2021-05-16 20:01:45｜2021-05-16 20:04:45
中央流行疫情指揮中心昨日公布的180例本土案例中，有6例確診個案在彰化縣，而這名個案在4月23日就發病，是最早發病的確診者，到了今日又暴增206例本土個案，彰化縣又再增9例確診，其中有1例甚至在4月6日就出現症狀。
彰化衛生局指出，14日時傳出葡萄盤商母女確診，15日該家族增加到6人確診。回顧其活動史，這對盤商夫妻層於6日到台北市萬華送貨，9日家族舉行母親節聚餐，因此引發家族群聚感染，初估接觸超過100人、20個場域。
不過在疫調過程中發現，確診的葡萄盤商家族在8日時有到花壇全國麗園2樓參加囍宴，同桌10人有3人被篩檢出陽性，而當日用餐人數約有1300人，因此彰化衛生局晚間緊急發布篩檢動員令，呼籲5月8日中午曾到花壇鄉全國麗園飯店愛情海廳、地中海廳參加喜宴，約1300名民眾，若在22日前有覺得身體不適，出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等不適症狀，主動前往衛福部彰化醫院進行相關篩檢，確保自身的健康及避免傳染給親朋好友，尚無症狀的民眾也請自行在家自主管理14天。