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搞不清楚狀況？孫生IG喊「真的封城了」　網：講話請負責

▲孫生發文說「真的封城了」，網友罵翻。（圖／孫生臉書）
▲孫生發文說「真的封城了」，網友罵翻。（圖／孫生臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-05-17 13:26:51｜2021-05-17 13:34:46

28歲孫生是網紅團體「反骨男孩」成員之一，無厘頭言行及真性情深受青年粉絲喜愛。近來本土疫情升溫，雙北市疫情警戒升至第三級，沒想到，孫生疑似誤解防疫指引，在IG發文大呼：「真的封城了！」被網友狂罵講話不負責任。

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▲孫生透露自己以前很羨慕別人家庭。（圖／孫生又來了Youtube）
▲▼孫生（上圖、下圖左）敢秀、點子多，辛辣言行遊走尺度邊緣。（圖／孫生IG）
▲▼孫生（上圖、下圖左）敢秀、點子多，言行遊走尺度邊緣。（圖／孫生IG、孫生又來了YouTube
▲▼孫生（上圖、下圖左）敢秀、點子多，言行遊走尺度邊緣。（圖／孫生IG）
雙北市15日宣布防疫警戒提升至第三級，直到28日，孫生不久在IG限時動態轉發行政院的宣導圖卡，寫下：「真的封城了！」動態隨即被網友截圖放上論壇Dcard，痛罵：「這位哥到底在講什麼鬼話？是沒讀書還是故意的啊？沒有封城啦！」

▲孫生IG動態。（圖／Dcard）
▲孫生IG動態。（圖／Dcard）
其他網友看到孫生的發文，質疑是否有散布假消息疑慮，「一人一檢舉」、「國庫感謝他」，不過大多數人猜測應該只是沒理解防疫指引，「沒文化真可怕」、「知道為什麼國民教育很重要了吧」！

有網友也認為，孫生IG追蹤數達39.5萬人，背負一定的公眾責任，「真的都覺得講話不用負責任、謹慎嗎？氣死！」不過有人緩頰：「他只是想表達再這樣下去，真的會封城吧？沒辦法，文字真的沒溫度，難怪被誤會。」（編輯：楊穎軒）

▲行政院公布的第三級警戒防疫指引。（圖／行政院提供）
▲行政院公布的第三級警戒防疫指引。（圖／行政院提供）
▲AZ疫苗開放自費接種相關注意事項。（圖／NOWnews製表）
▲AZ疫苗開放自費接種相關注意事項。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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