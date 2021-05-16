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電競／打爆不敗RNG！PSG進步神速　史詩26殺輕鬆奪勝

PSG戰隊
▲PSG戰隊。（圖／翻攝自LoL Esports ）

記者黃建霖/綜合報導

2021-05-16 23:34:38

原本以為可能是一場要交學費的比賽，但是PCS賽區的電競戰隊PSG今日在MSI 英雄聯盟季中邀請賽第二階段的賽事，擊敗了此前連勝不止的RNG，不僅取得重大的勝利，也證明了自己在選角和打法上有調整的能力。

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在此前RNG在本屆MSI勢如破竹未嘗一敗，甚至連二塔都沒有掉過，狀態絕佳、且被視為是最大的奪冠熱門。反觀PSG雖有幾場不錯的勝利，但整體讓人感覺在決策上還是會有失誤，表現不夠穩定。

但今天面對RNG這關鍵一戰，PSG勇於調整自己的策略，在第4選讓上路選手Hanabi拿了李星，又讓手感火燙的中路明星選手Maple選下了柔依，選了一個前期比較有能抓機會的陣容。

而PSG這場不僅選得好，打得也很出色，比賽開始後輔助Kaiwing的納帝魯斯在下路不斷找到機會開鉤，讓隊伍取得優勢；在取得推線權後，全隊不斷成功在邊線抓到機會，最終拿到巴龍和龍魂，也滾動雪球成功拿到勝利，斬斷對手的12連勝。

賽後堪稱本場MVP的Kaiwing，受訪時表示今天面對LPL霸主RNG，大家是用一個比較放鬆的心情去打，「(我們)前期頻繁打下路，我們在對線期運氣好拿到優勢，而小砲拿到優勢就容易推塔和也容易組織越塔，而且我們中路是柔依，只要下路線能推進去，就能集結越塔，抓到一個比較大的機會。」

至於巴龍的處理，Kaiwing表示隊伍有共識要做視野逼對方來打團，但RNG非常聰明，不斷的用試探的方式迂迴；不過Kaiwing看出對方想推中線，「我帶海克斯(閃現)，有抓到贏了就能吃巴龍，最後有抓到這個機會。」

拿下第3勝，站穩第4名的位置，Kaiwing直言「PSG進步最快的是臨場判斷，英雄和陣容的理解在增加；我們輸了MAD三把，慢慢有把英雄和陣容抓得更好，檢討的更好。」

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