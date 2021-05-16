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女壘／臺中企聯虎楊憶珊好投　送台北臺產8連敗

▲臺中虎中繼投手楊憶珊。（圖／壘協提供）
▲臺中虎中繼投手楊憶珊。（圖／壘協提供）

記者吳政紘/綜合報導

2021-05-16 23:25:29

2021企業女子壘球聯賽例行賽今（16）日（週日）連續2週在台中萬壽棒球場進行賽事，首戰由臺中企聯虎以2:0擊敗台北臺產，台北臺產也苦吞開季8連敗，一勝難求，第二場比賽則由福添福嘉南鷹全場13支安打大爆發，以4:1擊敗新世紀黃蜂，也送給黃蜂2連敗。

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楊憶珊中繼3.1局好投　台北臺產苦吞8連敗

2021企業女子壘球聯賽第四週賽程，今天依舊在台中萬壽棒球場舉行，由地主臺中企聯虎出戰尚未開胡的台北臺產，結果兩隊上演投手戰，臺中企聯虎利用先發投手風羽璇2.1局無失分，加上楊憶珊中繼3.1局無失分，跟潘玉玲後援1局聯手完封台北臺產，也送給對手8連敗。

台北臺產主要以大一、大二學妹為主，先發投手楊恩慈力撐5.2局失2分，被打6安打，可惜火力不支援，只好吞敗。

臺中企聯虎在5局下利用呂欣宜獲保送上壘，下一棒賴怡璇敲出右外野二壘安打，再靠陳雨庭擊出游擊滾地球，護送隊友先馳得點。

6局下臺中企聯虎又有攻勢，劉瑄敲出左外野安打後，換上代跑劉佳旻，黃佩真、林珈羽適時安打又打回保險分，終場臺中企聯虎就利用這2分氣走台北臺產。

單場MVP獲頒給中繼投手楊憶珊，她表示：「也沒想太多，就是盡量把球丟到位。」對於自己投球表情十分嚴肅，他也笑說，因為狀況沒有很好，所以沒有很有自信。

嘉南鷹朱思琪猛打賞　送新世紀黃蜂2連敗

2021企業女子壘球聯賽15日第二場賽事，由福添福嘉南鷹出戰新世紀黃蜂，兩隊賽前都並列第二，誰贏就可以暫時獨居第二名，結果福添福嘉南鷹全場有13支安打，加上第九棒朱思琪單場3安猛打賞，貢獻1打點，幫助球隊以4:1贏球。

這場比賽一開始，福添福嘉南鷹推出杜雅婷先發，他主投4局失1分好投，被打4安打，拿下勝投，柯夏愛中繼2局無失分，最後再由邱安汝上場守住勝利。

新世紀黃蜂魏亦庭掛帥，隊友沈嘉玟3局上開轟先馳得點，可惜下半局她被朱思琪敲安展開攻勢，楊依庭、何欹璠、林志霙等連續安打追平，李思詩右外野高飛犧牲打超前。

次局福添福嘉南鷹攻勢再起，又靠第九棒的朱思琪敲出左外野安打再下一城，5局上張嘉芸左外野安打再度拉開比數，也讓新世紀黃蜂無力追趕。

朱思琪也在6局敲出二壘安打，他單場3打數3安打，還有1分打點，獲選單場MVP。

企業女壘聯賽，下週賽事由於受到疫情影響，先暫時順延，何時恢復，還要等中央疫情流行中心及地方政府指示，才能做後續判斷，也請球迷見諒。

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