宅在家防疫！醫秒列「10大注意事項」：忍一時海闊天空

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今（16）日指揮中心宣布新增206例本土確診，分布於「新北97例、台北89例、彰化9例、宜蘭3例、新竹3例、桃園2例、基隆2例、台中1例」，Icu醫生陳志金則認為「這個數字和分佈，至少不是太壞的消息。穩住！大家確實配合防疫，嚴峻的時刻還沒有過去，非急迫醫療請往後延，守護保全我們的醫療量能」。
陳志金也發現「這兩天，看到很多人開始宅在家裡救疫情，非常的感動！」不過他仍有一些注意事項想要提醒：
1、坐在沙發上超過兩個小時，要記得翻身(變換姿勢)以免長褥瘡(bedsore)，或者換個位子坐，以免沙發凹陷。
2、如果看電視要吃零食，記得買小包裝的，一次只拿一包在手上。買大包裝的，很容易不知不覺就整包嗑完！
3、沒被匡列是不一定需要早晚量體溫，但是記得一定要早晚量體重！你應該知道兩個禮拜後才量的後果是什麼吧？雖然沒有出門，每天早上還是把褲子拿出來套一套，免得真的要出門的時候套不進去。
4、如果每天不知道要煮什麼，可以上網去看看新食譜。記得除了做菜以外還有很多事可以做，不要不小心在下午兩點，就把晚餐做好了！
5、夫妻長時間待在家裡，很容易因為小事磨擦，記得深呼吸、忍一時海闊天空！(國外的統計，這個時間發生離婚、家暴的比例特別的高)
6、沒事做的話，可以早點睡。我說的，真的就是早點睡，不要有特別的連結，除非你想要領取育嬰補貼。有計劃的人，可以趁這個時候努力。
7、把一切可以打小孩的東西收好，先跟小孩談好規範，不要輕易動怒(國外的統計，這個時間也是打小孩的高峰)
8、在家視訊上班上課，記得下半身還是要穿褲子，才不會不小心站起來，出現尷尬的畫面。視訊的時候也要留意，身旁有沒有還沒化妝的人，不小心入鏡。
9、打電動、追劇、滑手機以外，還可以學做料理、看看書、運動、和家人聊聊或者和遠方的長輩視訊。
10、每天準時收看指揮中心記者會和阿金的臉書，才知道什麼時候可以出來活動。（編輯：潘毅）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110