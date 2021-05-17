NOW早報／2周內解除3級？醫曝「實際時程」：做到是奇蹟

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謝宗學醫師昨早在臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」中表示，「我真心期望這句振奮人心的話可以實現，台灣人可以再次創造獨一無二的超級奇蹟......」然而，根據世界各國開始爆發新冠肺炎大規模社區疫情的經驗，比較實際目標是：「2周內不要上升到防疫警戒第四級，4周後確診人數開始開始下降，8周後解除第三級。」他直言「說真的，我們若能做到上述疫情控制進程已經是世界奇蹟。」
謝宗學指出，在疫苗接種率不高的現實條件下，要有心理準備，從爆發大規模社區疫情到解除，是一場漫長的戰鬥，必需每個國民長時間堅持貫徹不群聚、戴口罩、勤洗手等個人衛生防護習慣，配合政策的人流管制和限制移動，才可能慢慢將星火燎原的疫情控制下來。
謝宗學認為，未來幾天可以預見，每日確診人數還會持續上升，或許會出現令人驚恐的爆量數字，這是疫情爆發的曲線，防疫決心不要因此被擊潰；這也是第一線疫調人員和醫護人員不眠不休努力的成果，用盡每一分力氣抓出社區內的感染者，試圖斬斷可能的傳播鏈。
文末，他也向大家信心喊話，「確診數字可能爆量上升是過程，不是結果，決不要因此灰心和喪志，只要我們團結一心，持續努力貫徹防疫手段，疫情終將得到控制，只是需要時間。不是要潑冷水，而是描述真實面對的艱難處境。希望大家可以保持耐心和恆心，持續、不間斷一點一點一滴削弱病毒的威脅，唯有持之以恆、團結齊心抗疫，我們才能扭轉社區疫情，回到正常的生活。」
今日天氣／各地高溫炎熱 西半部高溫飆35度
今（17）日各地大多仍是高溫炎熱的天氣，西半部普遍可達34、35度，東半部約31、32度，局部近山區、河谷及縱谷溫度會更高，大台北盆地、苗栗以南近山區內陸及花蓮縱谷高溫容易超過36度，尤其南部高溫範圍較廣，南高屏及南投仍有38度以上高溫發生的機率，戶外活動需慎防熱傷害並多補充水分；各地雖大多為多雲到晴，不過水氣增多，午後大台北地區及其他山區出現短暫雷陣雨機率提高，晚起微弱鋒面接近，中部以北及東半部會有局部短暫陣雨，東北部及東部並有局部較大雨勢發生的機率。
疫情嚴峻警戒加嚴 各地防疫、銀行業管制措施一次看
國內本土疫情爆發，連兩天增加逾百例確診個案，雙北地區升級至第三級警戒，在升級相關防疫措施的同時，中央流行疫情指揮中心昨（16）日宣導民眾在搭乘大眾公共運輸工具時，多使用已記名的悠遊卡、一卡通與iCash。確診數重災區的台北市與新北市也分別祭出新規，要加強防堵社區疫情擴散。
華裔醫建議口罩戴2層！美CDC「點出1關鍵」：這個才重要
新冠肺炎疫情升溫，繼15日爆出單日181本土案例後，疫情指揮中心昨（16）日再公布本土案例新增206名個案，刷新單日本土案例新高。而一名美國華裔醫師Justin Yang，曾經在14日就提醒台灣人「防疫觀念太過陳舊」，並引述美國疾病管制與預防中心（CDC）的報告表示「口罩應該要一次戴兩個」，但根據美國CDC的網站顯示，曾經在4月6日更新提升口罩防護的方法，絕非是一次佩戴兩個，而是要看緊口罩「良好貼合度」，才能增加口罩的防禦性，並強調，不要同時佩戴2個口罩。
雙北三級警戒！柯文哲記者會「比中指」 網瘋朝聖全笑翻
台灣本土新冠肺炎案例疫情快速升溫，15日單日新增個案就高達180人，雙北也進入三級防疫警戒，其中台北市柯文哲在召開記者會說明時，更數次重申防疫相關要點，不過，卻被眼尖網友發現，柯文哲在細數三點重要事項時，卻出現「中指」的謎之手勢，不少人截下該片段後，在網路引爆熱議。
台北市長柯文哲昨日在疫情爆發後，召開記者會宣布台北市進入三級防疫警戒，表明「依中央流行疫情指揮中心宣布，北市府進入第三級警戒，全面停止室內5人以上、室外10人以上集會活動，僅保留維生、醫療、公務等所需場所，其餘公共場所關閉，若營業場所沒實聯制和保持社交距離都要關閉。」
而在最後描述時，柯文哲一再強調三要點「民眾盡量在家，不要外出；非外出不可一定要帶口罩，為了降低飛沫傳染，盡量不在外吃東西」但在講此段話時，柯文哲先用大拇指比了1，接著大拇指與食指比了2，接下來第三點時只剩下一根中指，過沒幾秒才打開三指，且後來再講第二次時，第三點仍然是比出中指，數秒後才展開三指。
擔心台股開盤恐跳水？謝金河曝「見解」：另一次機會到了
近期台灣疫情出現劇烈轉折，昨（16）日就新增206例本土確診數，雙北也進入第三級疫情警戒，更引發不少投資人的疑慮。對此，財信傳媒董事長謝金河則認為「不要看到黑影就開槍！基本面才是引導未來台股的重要元素！當市場恐懼無限上綱的時候，努力做足功課的人，現在是尋找寶藏的好機會！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。