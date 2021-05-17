NOW早報／2周內解除3級？醫曝「實際時程」：做到是奇蹟

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▲本土確診者全國本土地理公布。（圖／NOWnews製作）

▲本土個案暴增，一周內確診增452例。（圖／NOWnews製作）

▲國內16日一下新增206例本土個案，指揮官陳時中表示，尤以新北市新增97例為最多。（圖／疾管署直播）

新冠肺炎疫情升溫，繼15日爆出單日181本土案例後，疫情指揮中心昨（16）日再公布本土案例新增206名個案，刷新單日本土案例新高。而一名美國華裔醫師Justin Yang，曾經在14日就提醒台灣人「防疫觀念太過陳舊」，並引述美國疾病管制與預防中心（CDC）的報告表示「口罩應該要一次戴兩個」，但根據美國CDC的網站顯示，曾經在4月6日更新提升口罩防護的方法，絕非是一次佩戴兩個，而是要看緊口罩「良好貼合度」，才能增加口罩的防禦性，並強調，不要同時佩戴2個口罩。

▲美國疾病預防與控制中心（CDC）建議指出，口罩佩戴需注意與臉部的密合度。（圖／翻攝自美國CDC網站）

▲鳳梨（左）KUSO柯文哲吸引本尊留言。（圖／翻攝鳳梨吳泓逸、柯文哲臉書）