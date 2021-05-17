電競／小柴銓狂暴13殺！PSG復仇MAD MSI賽豪取3連勝
PSG(PSG Talon Esports)在今天稍早MSI的比賽擊敗全勝霸主RNG之後，似乎完全找回了狀態，面對此前連輸3場的歐洲強權MAD(MAD Lions)，靠著成功的一級入侵野區套路，最終大勝對手拿下比賽，目前戰績4勝2敗，晉級四強希望濃厚。
記者黃建霖/綜合報導
2021-05-17 02:42:13
今天PSG連取2勝，更讓人耳目一新的是他們在Ban/Pick以及遊戲策略上做出了調整以及改變，更加注重於前期的野輔連動，而且上路也更敢於選可以Carry或是壓制的角色，成為能連克強敵的關鍵。
在面對MAD的比賽中，PSG開賽烏迪爾配合下路雙人線入侵野區，雖然AD Doggo犧牲，但是成功抓到對面藍寶人頭之後，讓對方打野Elyoya再也玩不下去；River也成功滾動雪球，把優勢帶到各路，最終迅速的拿下比賽。
這場比賽選用剎雅的Doggo表現相當出色，整場拿下13次擊殺，談到隊伍今天整體的狀態，他透露昨天賽後有進行一些團練，今天上場前也彼此鼓勵按照平常那樣打，得到很好的結果。
「我給自己80分！」Doggo賽後靦腆的表示，之前自己和River一樣希望能打進四強，但以隊伍現在的狀態，他希望能挑戰看看進決賽，當然這一切只是希望。