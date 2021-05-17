  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

另一「抗疫楷模」也淪陷！越南本土確診　單日暴增逾百例

▲除了台灣，另一個被國際社會視為防疫楷模的亞洲國家越南，近日也出現本土新冠病例暴增的情形。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲除了台灣，另一個被國際社會視為防疫楷模的亞洲國家越南，近日也出現本土新冠病例暴增的情形。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-05-17 06:32:02

台灣的新冠疫情持續升溫，外媒紛紛關注台灣能否保住「防疫模範生」的國際地位，但近期除了台灣，亦有其他被視為防疫楷模的國家，再度遭受新一波病毒襲擊，顯示全球共同面臨的防疫困境，特別是來自變種病毒的威脅。越南16日就新增了187起新冠本土病例，連續第2天刷新去年1月疫情爆發以來的單日最高紀錄。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，過去一年多，越南與台灣在國際上皆被視為防疫楷模，但這招牌近期卻開始顯得搖搖欲墜。越南的單日確診病例在15日開始飆升，光是15日就通報了169例本土，緊接著在隔天(16日)又新增187起本土病例，刷新單日最高紀錄。

報導指出，目前越南有26省都出現確診，許多社區和地區已實施防疫封鎖措施，以阻擋病毒傳播。

截至發稿時間為止，根據美國約翰霍普金斯大學數據統計，越南累計確診數為4157例，其中36例死亡，在全球疫區排名「吊車尾」；《路透社》聲稱，這要歸功於越南強大的控管能力，不過隨著新一波疫情來襲，越南的防疫功力再度受到考驗。

越南衛生部並表示，目前越南已透過新冠疫苗全球取得機制(COVAX)獲得近170萬劑的阿斯特捷利康(AstraZeneca)疫苗，希望能有助於阻擋疫情擴散。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

憂心移工成萬華破口！柯文哲下「特赦令」呼籲無證移工篩檢，您覺得這個做法恰當嗎？

恰當
不恰當
97.8%2.2%
2021-05-14-2021-05-17
火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

火辣到想直接撲倒！你心目中最正的內衣女神是誰？

繼續作答
國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

國文老師要哭了！哪個中文錯字你看了會最不爽？

繼續作答
即時
推薦閱讀