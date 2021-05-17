另一「抗疫楷模」也淪陷！越南本土確診 單日暴增逾百例
台灣的新冠疫情持續升溫，外媒紛紛關注台灣能否保住「防疫模範生」的國際地位，但近期除了台灣，亦有其他被視為防疫楷模的國家，再度遭受新一波病毒襲擊，顯示全球共同面臨的防疫困境，特別是來自變種病毒的威脅。越南16日就新增了187起新冠本土病例，連續第2天刷新去年1月疫情爆發以來的單日最高紀錄。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-05-17 06:32:02
綜合外媒報導，過去一年多，越南與台灣在國際上皆被視為防疫楷模，但這招牌近期卻開始顯得搖搖欲墜。越南的單日確診病例在15日開始飆升，光是15日就通報了169例本土，緊接著在隔天(16日)又新增187起本土病例，刷新單日最高紀錄。
報導指出，目前越南有26省都出現確診，許多社區和地區已實施防疫封鎖措施，以阻擋病毒傳播。
截至發稿時間為止，根據美國約翰霍普金斯大學數據統計，越南累計確診數為4157例，其中36例死亡，在全球疫區排名「吊車尾」；《路透社》聲稱，這要歸功於越南強大的控管能力，不過隨著新一波疫情來襲，越南的防疫功力再度受到考驗。
越南衛生部並表示，目前越南已透過新冠疫苗全球取得機制(COVAX)獲得近170萬劑的阿斯特捷利康(AstraZeneca)疫苗，希望能有助於阻擋疫情擴散。
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