雙北3級警戒！苦苓：絕不做「1事」增加染疫風險　網贊同

昨（16）日中央流行疫情指揮中心宣布國內新增206例本土確診個案、1例境外移入，其中，有186例在雙北，疫情持續延燒，防疫難度又提高，各界都不敢掉以輕心。對此，知名作家苦苓在臉書表示，自己絕對不會做「這件事」來增加染疫風險，讓不少網友看後全贊同。

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隨著疫情持續升溫，本土確診案例一天比一天更多許多民眾都心生恐慌，開始湧入賣場搶囤物資。對此，苦苓則在臉書表示，「我絕對不會去搶購任何物資！因為台灣物資充裕、自給自足，最多是賣場一時來不及補貨，絕對不可能真的供不應求。」他並直言「急著去跟人群擠在一起搶貨，豈不是更增加染疫的風險？」

▲雙北疫情進入三級警戒，超市、賣場架上的東西都被民眾買光。（圖/NOWnews攝影中心）

貼文一出，許多網友都相當認同，紛紛留言「感覺賣場是最大的防疫缺口…」「本當如此！」「台灣人！太沒有安全感了！」「我也沒去喔！一切照常，自我防疫，有防疫概念最重要，人多的地方不要去」、「記得上回衛生紙之亂，那時搶購的人，很多3年都用不完，真是不懂什麼心態」、「現在去搶購的才是最危險的群聚」、「我這兩天都沒去賣場，因為可能有人更需要，先讓他們買。不管大家是生理還是心理上有囤貨的需求，都尊重！但是這樣瘋搶，的確是本末倒置的防疫行為，我個人不支持！」「防護好自己，就是保護別人」、「沒錯...好好宅在家裡...阻斷傳播鍊...」

另還有人直指「搞不清楚，是在搶什麼？！覺得莫名其妙！！明明有一種東西叫網購！」「網購宅配即可」「我都網購（愛買，家福，全聯都有），宅配到家，不用辛苦的扛回來...」（編輯：許苡晴）

▲苦苓臉書全文。（圖／翻攝自苦苓臉書）