梅雨鋒面接近　今4縣市38度高溫

中央氣象局表示，今日白天各地天氣型態大多為多雲到晴、高溫炎熱的天氣，但明天將受到微弱鋒面影響，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，東北部及東部地區並有局部較大雨勢發生的機率。另外，氣象局也針對南投縣、臺南市、高雄市發布高溫資訊紅色燈號，屏東縣也發布了高溫資訊橙色燈號，今天將有機會出現攝氏38度的高溫。
記者張志康/綜合報導
2021-05-17 07:46:52
中央氣象局局長鄭明典今（17）日在臉書發文表示，梅雨鋒面很靠近台灣，但是，太平洋高壓還是太強。他所指的是目前在沖繩東南方海面的太平洋高壓。氣象局預估，明日梅雨鋒面將南下，自今日晚間開始影響台灣。中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，東北部及東部地區並有局部較大雨勢發生的機率，金門及馬祖有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨。
至於今天，全台各地大多為多雲到晴的好天氣，僅馬祖有短暫陣雨或雷雨，午後大臺北地區及各地山區亦有局部短暫雷陣雨。
另外，中央氣象局今日也發布了高溫資訊，其中，針對南投縣、臺南市、高雄市發布了代表連續3天38度以上氣溫的紅色燈號，並針對屏東縣發布了代表將出現38度以上氣溫的橙色燈號。
同時，包括彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣，氣象局也發在了代表連續3天出現36度以上高溫的橙色燈號。至於台北市、新北市、台中市及花蓮縣，今日也將有出現36度以上高溫的機會。