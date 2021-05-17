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NBA／威少奪生涯第3座助攻王　巫師逆轉黃蜂拿下東區第8

▲巫師後衛Bradley Beal和Russell Westbrook合繳65分逆轉湖人。（圖／美聯社／達志影像）
▲巫師後衛Bradley Beal和Russell Westbrook。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-05-17 07:56:33｜2021-05-17 07:59:15

華盛頓巫師今日以115:110逆轉擊敗夏洛特黃蜂，球隊搶下東區第8席次，附加賽將面對波士頓塞爾提克，「威少」Russell Westbrook這場砍下23分、15籃板、10助攻，本季場均傳出11.7次助攻，拿下助攻王。

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這場比賽巫師主將Bradley Beal帶傷復出，不過狀態明顯受到影響，整場27僅有8中，得到25分；而Westbrook的手感也不好，15投僅有6中，也讓球隊前三節都處於落後當中。

不過末節兩人展現球星價值，多次切入找犯規，反觀黃蜂眾將命中率下滑，巫師打出36:20的攻勢逆轉比數，最終以5分之差驚險拿下了東區第8。

黃蜂這場比賽領先了大半時間，全隊共有7人得分上雙，只可惜最後5分鐘，總計只拿到4分，陷入了得分荒，也讓巫師趁機反超比數，球隊到手的勝利就此飛掉。

Westbrook本季場均傳出11.7助攻，這是他個人職業生涯新高，此前自己單季最多是2018-19賽季的場均10.7次。他在這季例行賽結束後，也確定拿下生涯第3座得分王。

在這場贏球之後，東區第8是巫師，溜馬牌第9，而黃蜂則是跌到第10。所以塞爾提克和巫師將爭第7種子，落敗者要和溜馬/黃蜂之間的勝者爭奪第8種子席次。

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