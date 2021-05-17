蔡易餘：日媒播報台灣奇蹟　竟只是網友IG文

新北市、台北市15日開始啟動三級警戒，八大場所關閉，娛樂場所包含電影院、展覽場、遊樂園通通暫停營業，信義區昨晚更是變成空城，熱鬧的西門町也不見人影。對此，民進黨立委蔡易餘在臉書表示：「日本新聞播報台灣的奇蹟，能夠在一天之內所有的人口都消失！這是世界上任何一個國家都做不到的！配合政府政策，窩在家少出門。就是最好的防疫！」不過卻有網友打臉指蔡易餘引用的根本不是日本新聞，只是台灣民眾「IG發的動態」。
新頭殼newtalk
2021-05-17 08:36:06
蔡易餘說：「日本新聞播報台灣的奇蹟，能夠在一天之內所有的人口都消失！這是世界上任何一個國家都做不到的！配合政府政策，窩在家少出門。就是最好的防疫！」該則貼文隨即在網路引發高度關注，許多網友紛紛轉貼分享類似訊息，均指稱「日本媒體報導台灣奇蹟」，但有網友搜尋，目前在日本媒體並未找到相關報導與該截圖有關，也沒有稱讚台灣奇蹟的日本新聞。
蔡易餘的貼文底下也有網友指出，最早出現相同內容是一篇台灣人的貼文，真實度有待確認。還有人直說找不到日本新聞出處，並提醒，宣傳待在家防疫的立意是好的，但是隨意編撰日本說台灣奇蹟，隨口誇自己說世界第一，就很不值得讚許了。更有網友表明：「那個才不是日本新聞！是我在日友人在IG發的動態！不要亂說！」該名網友向記者透露，照片是從網路新聞上抓來的，這是IG體發文，並不是日本新聞。
對此，網友紛紛譏諷蔡易餘：「連這都能內宣真的有夠噁心」、「我覺得講這個對疫情沒有幫助... 」、「丟臉死了」、「沒經過同意盜圖做假新聞大內宣，跟中共有8.7成像」、「可憐哪，大內宣把IG當新聞報」、「這時候ncc又不見了」、「這種行為跟你每天嘲笑的小粉紅差別是？」、「看到影就內宣，實事都不幹」、「有夠丟臉，難怪我怎麼搜都找不到這則日本新聞，悲哀。」
新聞來源為Newtalk 新頭殼