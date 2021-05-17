衝突升級！以國空襲加薩住宅區 至少42名巴勒斯坦人死亡
以色列與巴勒斯坦之間的衝突已持續超過一週，以色列軍方16日繼續空襲加薩走廊，戰火甚至擴及住宅區，造成至少42名巴勒斯坦人喪生，為連日衝突至今，造成最嚴重傷亡的一次空襲。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-05-17 08:11:08
綜合外媒報導，本次空襲發生在已過週日午夜，巴勒斯坦指控以國戰機襲擊加薩市區1棟住宅大樓，連帶還摧毀了2棟相鄰的建築物和附近街道，造成42名巴勒斯坦人死亡，並有50人受傷，死者包括16名婦女和10名兒童。
以色列表示，本次空襲行動是針對巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯(Hamas)的地底隧道，不是刻意要造成平民傷亡，並指控哈瑪斯自雙方爆發衝突以來，已接連朝以國發射約3100枚火箭砲，其中1210枚被鐵穹防空系統攔截，約450枚落入海中。
根據統計，近日發生在加薩地帶的一連串軍事行動，已造成至少192名巴勒斯坦人死亡，包括58名兒童和33名婦女，1230名巴勒斯坦人受傷。以色列方面則有10人喪生，包括2名兒童和1名士兵。以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)在電視談話中，強調哈瑪斯要為衝突負起全部責任，以軍將會繼續全力攻擊，一定會讓哈瑪斯須付出沉重的代價。